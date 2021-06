No avanza la "ley pandemia" y alistan otro DNU con restricciones

Luego de casi cinco horas de discusión, el oficialismo obtuvo dictamen favorable para llevar al recinto la ley de semáforo epidemiológico que le permitiría al Ejecutivo nacional dejar de publicar un decreto de necesidad y urgencia estableciendo restricciones. Sin embargo, la norma no está en el temario legislativo y no se debatirá ayer, lo que obligará al presidente Alberto Fernández a publicar un DNU para extender las medidas de cuidado sanitario.

Aunque en la comisión el Frente de Todos obtuvo mayoría con 36 firmas, más la del diputado Eduardo “Bali” Bucca en disidencia parcial, cuando se realizó la reunión de Labor Parlamentaria el oficialismo no planteó sumar la “ley pandemia” ni Monotributo a la sesión.

“La ley de superpoderes no está en el plan de labor de la sesión de hoy, pese a que tuvo esta mañana dictamen de mayoría del oficialismo. Esa mayoría de firmas en el despacho no expresa una mayoría en el recinto”, explicó Mario Negri, jefe del Interbloque de Juntos por el Cambio, minutos antes del inicio de la sesión ayer de la Cámara de Diputados.

Si el kirchnerismo quisiera incorporar este proyecto a la sesión, precisa una mayoría agravada de tres cuartos, lo cual se le torna imposible ya que Juntos por el Cambio rechaza esta iniciativa”, explicó Negri.

En el oficialismo se los nota cansados. Saben que están cerca, pero no lo suficiente. “Nos falta uno o dos votos”, explican. Parte del problema que se presenta es que en el Frente de Todos hay molestia por cómo se está desarrollando la discusión.

“Este es un partido entre la provincia y la ciudad de Buenos Aires y el resto quedó atrapado en esa disputa. Hay 18 provincias que no tienen clases presenciales, que los gobernadores están pidiendo la norma, pero hay algunos que están equivocados y se centran en la discusión entre Kicillof y Larreta”, señala un diputado del oficialismo molesto por la discusión en donde “hablan de federalismo, pero no se pelean con Horacio Rodríguez Larreta”.

La reflexión del legislador apunta a sus pares de la provincia de Córdoba que son los diputados que, hasta ahora, se niegan a acompañar el proyecto del ley del Ejecutivo. “Se tienen que sentar y dar cuórum, pero están en la discusión de la Capital”, agregó.

En esa disputa hay algunos legisladores del Frente de Todos que siguen insistiendo en avanzar a través de un documento con diez firmas en donde se pida una ampliación del temario y, de aceptarse con 129 votos, la iniciativa se introduce al final del cronograma de los temas y, en ese punto, quedará en manos de la oposición otorgar o no el cuórum para que se puede avanzar. En este contexto, parece que las posibilidades son bastantes bajas. “Para esto necesitás sí o sí a los legisladores cordobeses y ahí es el gobernador Schiaretti que tiene que bajar la orden y, viendo cómo está la provincia, debería avanzar en esa línea”.