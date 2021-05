Bronca en el sector frigorífico: “La medida de fuerza atenta contra nuestra continuidad”

“Hemos guardado silencio durante el paro, lo hemos sobrellevado sin salir a pegarles a los ‘colegas’, llamémosles, del campo, pero que lo sigan haciendo ya atenta contra nuestra continuidad, no solo tenemos la prohibición de faenar para la exportación, sino que tampoco podemos faenar para el consumo interno. Lo que quieren hacer es provocar un desabastecimiento”. Así de contundente fue el rechazo del secretario de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (Fifra), Javier Peralta, a la extensión del cese de comercialización de hacienda anunciado por la Mesa de Enlace.

“Esta decisión de la Mesa de Enlace de extender el paro hasta el miércoles inclusive no es bajo ningún punto avalada por la industria frigorífica representativa”, dijo Peralta, y agregó: “Nadie desconoce que por una medida de fuerza en pie el Gobierno no va a aflojar. Las entidades representativas estamos trabajando y haciendo gestiones con el Gobierno para destrabar la prohibición y esta gente sale a prorrogar la medida”.

Por su parte, el vicepresidente de la Cámara de Matarifes y Abastecedores (Camya), Sergio Pedace, dijo que “sin dudas, habrá desabastecimiento” de carne a partir del lunes próximo.

“Hay carnicerías que no van a tener carne en los mostradores a partir del lunes o martes, y el problema lamentablemente le va a llegar a doña Rosa”, dijo Pedace, y pidió que la Mesa de Enlace y el Gobierno vuelvan al diálogo para solucionar el problema. “Estamos todos en el medio de este problema y hay mucha gente perjudicada: empresas, trabajadores y el resto de la cadena”, remarcó.

Y Peralta concluyó: “Mientras nos prohíben a nosotros trabajar, los productores siguen trabajando tranqueras adentro. La industria estaba cerca de destrabar el conflicto, lo que logra todo esto es complicar las negociaciones con el Gobierno”.