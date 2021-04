En modo pandemia, la economía sigue en retroceso: cayó 2,6%

La actividad económica tuvo una caída interanual de 2,6 por ciento en febrero, según informó el Indec. De esta manera, por la pandemia se acumulan once meses consecutivos de impacto directo en la economía. Medido en términos mensuales, se interrumpió la tendencia de recuperación de los últimos nueve meses y se registró un retroceso de 1 por ciento en relación con enero.

El Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) refleja que en los dos primeros meses del 2021 la economía no logra aún salir de los números en rojo y acumula una contracción de 2,4 por ciento de forma interanual. En la comparación mensual, el bimestre enero- febrero tuvo un avance de 0,8 por ciento. De esta manera, el nivel de actividad actual se encuentra un 2,3 por ciento por debajo de la prepandemia, calculó el Ministerio de Economía.

Por sector de actividad, en febrero crecieron de forma interanual seis sectores de los quince incluidos, lo que implica una desmejora en relación con el mes anterior, cuando la proporción había sido siete sobre quince.

Entre los que mostraron mejores performances estuvo la Construcción con una suba de 11,7 por ciento interanual, lo que implica la cuarta suba consecutiva y la tercera en un ritmo de dos cifras.

Fue seguido por Intermediación Financiera (3,5 por ciento), Comercio (3,4 por ciento) e Industria (1,6 por ciento interanual). Según el Palacio de Hacienda, este último sector desaceleró el crecimiento “debido a que la actividad manufacturera estuvo afectada por varias paradas de planta programadas en el mes”, explicaron fuentes oficiales.

También crecieron el sector Agropecuario (0,7 por ciento interanual) y Actividades Inmobiliarias, empresariales y de alquiler (1,0 por ciento interanual), segundo crecimiento tras once meses en baja.

Por su parte, caen a tasas de un dígito Minas y canteras (- 9,8 por ciento interanual), Electricidad, Gas y Agua (-8,7 por ciento interanual), y otros