Ordenan a clínicas porteñas reprogramar cirugías no urgentes

El Gobierno porteño ordenó a las clínicas y sanatorios de la Ciudad a “reprogramar y suspender” por 30 días las cirugías e intervenciones médicas en patologías que no sean de carácter urgente, ante la escalada de casos de coronavirus que ocasionó una saturación del sistema sanitario en el ámbito privado en las últimas semanas.

La medida fue dispuesta a través de un decreto que lleva la firma del jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, y que busca “contar con la mayor cantidad de recursos asistenciales disponibles que permitan la atención de pacientes con Covid-19, tanto ambulatoria como de internación”.

Para ello, estableció “que los efectores del subsistema de salud privado y los de la seguridad social deberán reprogramar y suspender, durante el plazo de treinta días corridos, la atención programada y las intervenciones médicas vinculadas a patologías que con criterio médico no sean de carácter urgente o que no puedan ser discontinuadas o postergadas”.

La disposición, que será publicada hoy en el Boletín Oficial de la Ciudad, se dio en respuesta a la situación crítica que atraviesan los 66 sanatorios y clínicas privadas que asisten a afiliados de obras sociales y prepagas en la Ciudad, que llegó a un nivel de ocupación de camas de terapia intensiva que oscila entre el 95 % y el 100 %.

Según informaron fuentes del Gobierno porteño, la reprogramación de intervenciones médicas de patologías no urgentes ya rige para los hospitales públicos de la Ciudad en el marco de un esquema de “refuncionalización” del sistema para la atención de pacientes con coronavirus.