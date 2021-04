Los accidentes de tránsito causan 22 muertos por día

El tránsito, que recuperó la intensidad prepandemia en los últimos seis meses, causó casi cuatro mil víctimas fatales en siniestros viales, un 20% más que en periodos anteriores, por accidentes registrados solo en la ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Conurbano bonaerense.

El dato fue dado a conocer gracias a una nueva Encuesta Mensual de Inseguridad Vial desarrollada por la ONG Defendamos Buenos Aires que, con la asistencia del Estudio Miglino y Abogados, detalló que en el último semestre hubo 3.980 víctimas fatales por accidentes de tránsito en la citada región, a un promedio de 22 fallecidos cada 24 horas.

"Si bien durante el 2020, debido a la pandemia de coronavirus, el denominado distrito AMBA, es decir la Ciudad de Buenos Aires más el Conurbano bonaerense que agrupa a más de la tercera parte de todos los argentinos, tuvo una muy baja circulación de vehículos automotor (autos, camionetas, colectivos, camiones, motos y otros); eso no significó que no haya habido miles de accidentes con víctimas fatales", comenzó Javier Miglino, director de Defendamos Buenos Aires.

Y continuó: "Pero la progresión de siniestros se aceleró a partir del momento en que empezaron a bajar las restricciones de tránsito allá por octubre de 2020 y desde entonces las cosas no solo empeoraron, sino que tenemos un 20% más de fallecidos por accidentes viales que en los años precedentes".

Bajo esta línea, Miglino afirmó que, "lamentablemente, los accidentes de tránsito siguen siendo la primera causa de muerte entre los jóvenes de Capital y Provincia y muchas de esas 22 muertes diarias que se han registrado en promedio durante los últimos seis meses, son justamente de chicos y chicas de entre 13 y 30 años".

El director de Defendamos Buenos Aires explayó que "la Agencia Nacional de Seguridad Vial y Defendamos Buenos Aires, presentaron un proyecto de ley para aplicar la misma pena del homicidio simple al que mata haciendo picadas y un aumento del mínimo de la pena por homicidio culposo que al día de hoy es tres a años a cuatro años cuando hay agravantes como ingesta de alcohol, velocidad o fuga del lugar del hecho. De ese modo aquel que bebe sabe que, si causa una muerte accidental, de cualquier modo irá a la cárcel porque 4 años de mínima son inexcarcelables".