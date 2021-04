Jorge Macri presentó un amparo contra la suspensión de clases presenciales en Buenos Aires

El intendente de Vicente Lopéz, Jorge Macri, presentó hoy un amparo en la Justicia bonaerense para intentar frenar la suspensión de las clases presenciales entre el 19 y el 30 de abril que dispuso el Ejecutivo Nacional, con apoyo del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.



"Como gobierno tengo un poder que es la Justicia. No planteo una rebeldía, porque las normas están para ser respetadas. Voy a tratar de hacer lo que esté a mi alcance para garantizar que lo que no enferma, como las clases presenciales, continúe", sostuvo el jefe comunal.



A la vez, aclaró que el pedido judicial es por la presencialidad en las escuelas y no tiene que ver con las restricciones de circulación durante la noche.



"Se que en la nocturnidad desordenada e ilegal sí ha subido el nivel de contagio. Pero para eso en Vicente López vamos a entregarles a los gastronómicos, salones de fiestas y gimnasios un subsidio no reintegrable de 40 mil pesos para que puedan seguir subsistiendo", explicó Jorge Macri.



Dijo que "está demostrado que los chicos no se contagian en las escuelas" y cuestionó al gobernador Kicillof por no consultar la medida con los intendentes.



"A todas las familias, quiero decirles que voy a hacer todo lo posible por sostener la presencialidad en las aulas. Presentamos un amparo en la justicia para que en Vicente López no cierren las escuelas. Estoy convencido que es el lugar donde los chicos tienen que estar", destacó en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter.

En tanto, al anunciar la movida este jueves en declaraciones a la prensa, el intendente de Juntos por el Cambio sostuvo: "Si alguna burbuja se contagia voy a hacer todo lo posible para que se cumpla el distanciamiento y los cuidados. Pero la solución no es cerrar las escuelas".



"Nuestro pedido viene abalado por los estudios que indican que las actividades escolares no contagian y son las propias estadísticas del gobierno nacional las que demuestran que los niveles de contagio entre alumnos, personal docente y no docente son inferiores al 1%", subrayó el intendente de Vicente López.



El mandatario comunal de Juntos por el Cambio encaró una estrategia similar a la que puso en marcha la Ciudad de Buenos Aires, que fue con un amparo a la Corte Suprema de Justicia para que quede sin efecto la suspensión de las clases.



La decisión del presidente Alberto Fernández cosechó duras críticas de la oposición, especialmente por el cierre de las aulas por dos semanas.