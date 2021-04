A minutos del cierre, gastronómicos advierten que no acatarán las restricciones: “No nos rebelamos, necesitamos comer”

Dante Camaño salió a responderle al presidente Alberto Fernández en búsqueda de que revea las nuevas restricciones contra la segunda ola de coronavirus.

Luego de que el presidente Alberto Fernández asegurara este viernes que no aceptará una rebelión contra las nuevas restricciones ordenadas por el Gobierno nacional para tratar de aplacar la segunda ola de coronavirus, y que afectan entre otros muchos rubros a los gastronómicos, el secretario general del gremio en la Ciudad de Buenos Aires, Dante Camaño, le contestó al mandatario: “No nos rebelamos, necesitamos comer”.

El sindicalista agregó: “Nunca pasamos por algo peor, y eso que hemos pasado revoluciones, golpes de Estado, locuras económicas y la crisis de 2001 entre otras cosas. Pero nunca nada fue tan catastrófico para la actividad gastronómica como esto”.

Sobre la polémica decisión oficial de que los locales gastronómicos solo pueden atender en espacios al aire libre a partir de este viernes, Camaño afirmó: “Ni lo soñábamos, y creo que no lo sabía nadie. Ni siquiera los ministros, porque yo había hablado con algunos de ellos ayer a la mañana y no me dijeron nada sobre el tema”.

Muy molesto y frente a lo considera un golpe letal contra su rubro, el gastronómico añadió: “Esto es como pedir que nos suicidemos, porque no hay ninguna otra forma de soportar otros 15 días parados. ¿Qué vamos a hacer con los insumos que ya compramos? Yo no sé si a esto lo decidió el Gobierno o tiene que ver con presiones internas, pero ni siquiera tiene sentido si lo pensamos desde el punto de vista más sucio más que es el electoral para que puedan ganar algún rédito. Porque con esto van a perder más todavía. No entiendo a quién se le ocurrió este disparate”.

Por último, Camaño anticipó lo que hará este viernes: “Yo esta noche voy a ir a trabajar y no sé, me detendrán las fuerzas especiales, los Navy Seals…. ¿Van a sacar a la Policía para perseguir a la gente que trabaja? Esto es la aberración más grande, es el antiperonismo más salvaje que he visto jamás, es destruir todo”.

A su vez, la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) realizó un nuevo informe que expone la grave situación que sigue atravesando el sector. En este sentido, le pidió al Gobierno Nacional que implemente medidas urgentes para sostener a una actividad estratégica para las economías regionales del país y que genera más de 650.000 puestos de trabajo.

Según el revelamiento, el nivel de actividad de la hotelería y la gastronomía retrocedió a valores similares a los de hace 40 años. Considerando solamente el período abril-diciembre 2020 (con la cuarentena ya iniciada) la caída en la actividad del sector fue del 62,3%. En enero del 2021 la actividad sectorial seguía estando un 39% por debajo del mismo mes del año anterior, lo que indica que la flexibilización parcial de la actividad desde septiembre 2020 no generó un nivel de actividad normal.