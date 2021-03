López Murphy: "Queremos canalizar el descontento" de la ciudadanía con el Gobierno

El economista y excandidato presidencial Ricardo López Murphy ratificó ayer su intención de candidatearse en las próximas elecciones legislativas dentro del nuevo frente liberal "Vamos" en el que convivirá con José Luis Espert y Javier Milei, entre otros dirigentes, y sostuvo que la idea es "canalizar el descontento de la ciudadanía" con el actual gobierno.

- Se dice que será candidato a diputado pero que no definió si por CABA o la provincia ¿Es cierto?

- Estoy dispuesto a asumir responsabilidades electorales, cuando se den las circunstancias veremos. No queremos precipitar decisiones, todavía no terminamos de confluir. Pero estoy dispuesto a aportar de la forma que más útil sea.

- ¿Se empantanó el acuerdo para crear "Vamos"?

- Somos 25 espacios que estamos confluyendo, pero la discusión no ha concluido. El último fin de semana hubo dificultades con el exgobernador (de Corrientes José Antonio) Romero Feris. Espero que las conversaciones se reanuden la próxima semana y que esas dificultades se aclaren. Está cooperando dentro del frente también (el exministro de Economía de Carlos Menem) Roque Fernández.

- ¿Significa su regreso a la política de alto nivel?

- Es cierto que hace muchos años que estaba retirado, no de la política sino de la política electoral. Estuve todos estos años recorriendo el país, pero es cierto que no participé de las instancias electorales.

- ¿Cuál es el objetivo de Vamos?

- Queremos canalizar el descontento de gran parte de la ciudadanía con el Gobierno. El 35 ó 40 por ciento de la ciudadanía no se siente representada por ninguna de las dos fuerzas principales. Buscamos crear un polo distinto a los dos existentes, hay una ciudadanía preocupada por el problema sanitario, económico, de seguridad. Y que considera como un pésimo gobierno al de Fernández.

- ¿Y cuál es su valoración del Gobierno?

- Pésima, mi valoración es muy mala. La clave era la vacunación y dicen que se acaban las vacunas, cuando en realidad le dan la vacuna a gente muy joven, perdieron vacunas y montaron un vacunatorio VIP. Y ante eso hay mucha gente de edad avanzada encerrada en su casa y muy angustiada. Con esta vacunación es difícil recuperar la economía. En Chile están vacunando mucho más, la ministra de Salud (Carla Vizzotti), que vacunó a sus padres, no anuncia nada de cuándo van a venir más vacunas porque no sabe lo que va a pasar. Es increíble.

- Usted hace mucho hincapié en la vacunación...

- Es que la crisis de la vacunación traba toda la interacción social, como reanudar el comercio, la actividad hotelera, el esparcimiento, restaurantes. El microcentro está desolado, lo veo los días que voy a mi oficina. ¿Cómo se va a recuperar eso sin vacuna? Vacunando se tiene un camino de salida, pero aquí no se tiene, se ha manejado muy mal el tema.

Si no tenemos vacunas, la sociedad va pasar momentos de desasosiego y vamos a tener una mortalidad terrible.

- ¿Qué propone para mejorar esto?

- Yo he propuesto que le dejen comprar vacunas al sector estatal como provincias, municipios, obras sociales. Dejemos a ellos hacerlo, si el Gobierno nacional no sabe como comprar vacunas. No se puede depender de un Estado nacional que tiene una incompetencia total. Es estúpido el centralismo de la Nación, quieren concentrar todo en el gobierno y en La Cámpora y la realidad es que no hay logística. Chile vacuna 12 veces más que nosotros.



-¿El frente Vamos no fragmenta a la oposición?

- En una elección legislativa eso no es tan significativo, no se eligen cargos ejecutivos, sino que se elige el Congreso y es más común que el ciudadano vote por su preferencia y polarice en las elecciones ejecutivas.

- ¿Pero eso no beneficia al oficialismo en las elecciones?.

- Insisto, estás son elecciones legislativas. Nosotros, donde se elija senador, vamos a coo-perar para que Cristina Kirchner no pueda seguir teniendo más senadores.