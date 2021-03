Acusan al gobierno de generar inflación a través de la presión impositiva

Para CRA, la pandemia de coronavirus es sólo un factor más en el complejo entramado en el que se encuentra el sector productivo con restricciones a las importaciones, falta de insumos, inflación, los controles de precios, exceso de burocracia normativa y la "confiscatoria presión fiscal sobre los trabajadores, productores y empresas".

"Se suma la falta de señales claras, funcionarios que despliegan su ideología cuya semántica se muestra carente de sustento, veracidad y vacía de contenidos, que no tienen idea de cómo se genera valor en las cadenas productivas", se quejó CRA.

En ese sentido, CRA dijo en un comunicado de prensa que las cadenas productivas se encuentran nuevamente "en alerta", frente a "la incapacidad de solucionar los temas estructurales de los gobernantes".

La entidad rural se quejó por "el desconocimiento, la aplicación de viejas recetas poco estudiadas, con grandes falencias técnicas siempre basadas en un objetivo meramente semántico buscado por todos y con el que sin dudas todos estaremos por sí solo de acuerdo, camuflando la poca impronta intelectual, la falta idoneidad o de decisión en la búsqueda de soluciones sostenibles en el tiempo, se repiten errores pensando que la reedición de los mismos esta vez tendrá resultados diferentes".

"Propuestas como la del incremento del impuesto a las Ganancias con un aumento de alícuota al 40% sin reducir ninguna otra de las tributaciones existentes, y vigentes, es una clara ignorancia de cómo se genera valor desde las cadenas productivas de la República Argentina", dijo CRA.

CRA dijo que en una cadena no hay más dinero para repartir en cada eslabón, que el que un consumidor final paga por un bien o servicio, mientras que el componente impositivo crece constantemente "canibalizando participación" dentro de ese precio final.

"Los resultados están a la vista: el consumidor paga más caro por lo que compra y los eslabones se encuentran sin resultado para sostener ya no procesos de crecimiento productivo, sino simplemente para mantenerse en producción", dijo CRA.

Según un informe del FMI (Fondo Monetario Internacional) Argentina posee la mayor carga tributaria de América Latina con el 58%, si se suman los tres estamentos del Estado: Nacional, Provincial y Municipal.

"Un informe del Banco Mundial dice que la presión impositiva en la Argentina era la segunda a nivel global. Más allá de los informes, lo cierto es que en un país donde hay más de 169 tipos de tributaciones distintas y 35.000 normativas, sumado a que 14 impuestos se crearon o aumentaron en el último año", dijo CRA.

Y agregó: "Se generan toda clase de distorsiones desde impuestos en cascada como el de Ingresos Brutos, pasando por superposiciones impositivas como la del impuesto al cheque (pagas un impuesto por pagar impuestos), hasta la falta de ajuste inflacionario en el impuesto a las Ganancias, y ahora con riesgo de sumar más presión fiscal, a una mochila a un bolsillo que ya no da más".