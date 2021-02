Acusan a Moyano de pagar entre 200 mil y 500 mil dólares a espías para hacer caer causa por asociación ilícita en Independiente

El líder camionero Hugo Moyano habría pagado entre 200 mil y 500 mil dólares a ex espías de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para hacer caer la causa por presunta asociación ilícita en el club Independiente.

La denuncia, publicada en el portal Periodismo y Punto y difundida en el programa Esta Mañana, que conduce Luis Majul en Radio Rivadavia, se basa en una serie de diálogos que mantuvieron por WhatsApp los espías Leandro Araque y Facundo Melo.

Las conversaciones fueron extraídas del celular de Araque en el marco de la causa que investiga presunto espionaje ilegal durante la gestión de Mauricio Macri al frente de la Casa Rosada, que tramita en la Justicia Federal de Lomas de Zamora.

Según se desprende de las conversaciones, los agentes de la AFI buscaban cobrar una deuda por supuestos servicios ilegales: el abogado de Moyano, Daniel Llermanos, habría sido el intermediario entre los espías y el líder camionero.

"Le pasé el audio, le recontra sirve. Nos va a hacer renegar. Yo creo que va a cumplir, pero nos va a hacer renegar", le comenta Melo a Araque. De acuerdo a la investigación periodística, el letrado les habría pagado a los agentes de la AFI para "dar vuelta" la declaración indagatoria del ex barra brava de Independiente Daniel Lagaronne, quien acusó a Pablo Moyano de liderar una asociación ilícita para defraudar a club de Avellaneda. También se investiga si promovieron una falsa denuncia contra el fiscal Sebastián Scalera, que lleva esa causa.

La Justicia investiga estas acciones ilegales derivadas de estas conversaciones: el expediente se encuentra en manos del juez de Garantías número 1 de Lomas de Zamora, Jorge Walter López, y el fiscal Javier Martínez.

La situación también involucra al ex director del Servicio Penitenciario Federal (SPF) Víctor Hortel, quien había sido contactado con Melo y Araque por Llermanos para representar a Lagaronne: sin embargo, el ex barra no siguió las presuntas indicaciones y declaró como arrepentido, condición en la que responsabilizó al secretario adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones de estar al frente de una asociación ilícita para defraudar a Independiente.

El expediente es por la presunta comisión de los delitos de amenazas agravadas por su finalidad de obtener una medida por parte de un poder del Estado, en concurso ideal con amenazas coactivas; instigación a la falsa denuncia y falsa denuncia; prevaricato de abogado; y falsificación de documento en grado de autoría mediata y uso de documento falso.