Se extiende el distanciamiento social hasta el 31 de enero

En el marco del lanzamiento de un bono de 5.000 pesos a 50.0000 trabajadores esenciales por la pandemia de coronavirus, Alberto Fernández anunció la extensión del distanciamiento social hasta el 31 de enero. “A los argentinos les digo que el problema no pasó, nos tenemos que seguir cuidando”, explicó a días de las fiestas de fin de año.

“Entre hoy y mañana firmaremos el DNU [para informar la extensión del distanciamiento social]. Vamos a seguir así hasta el 31 de enero. En el medio están las Fiestas y las vacaciones, pero el problema no pasó”, dijo al presidir el acto en el partido de Moreno.

“Aunque los casos bajan, nadie sabe cuándo pueden llegar a remontar. Yo especulo que hasta otoño estaremos más o menos tranquilos, pero cuando veo lo que pasa en Uruguay y en Brasil (donde hubo un aumento de casos) quizás lo que especulo está equivocado”, expresó el mandatario.

“Debemos seguir conviviendo con todos los cuidados que venimos tomando desde el principio de la pandemia. Todos nos relajamos y tenemos ganas en las Fiestas de acercarnos y compartir. Les pido a todos que no se olviden de que el problema lo tenemos”, explicó para luego destacar que el plan de vacunación contra el covid-19 sigue en pie.

“La vacuna llegará, más allá de las peleas de los laboratorios”, dijo de manera somera tras la polémica generada ayer por la manera en que se informó que las dosis de Sputnik V aún no se recomiendan para mayores de 60 años y a las fallidas negociaciones con el laboratorio Pfizer divulgadas por el ministro de Salud Ginés González García.