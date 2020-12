Descartan aumento inminente de tarifas

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sostuvo que le parece "un poco lejano" el hecho de aplicar un aumento en las tarifas de transporte público, al señalar que "no hay fecha" ni una "decisión de cómo seguir en lo inmediato".

"Está todo en revisión", enfatizó el funcionario nacional, quien manifestó que "fue un año muy particular y por eso hubo un congelamiento total" en lo que deben pagar los usuarios a la hora de viajar.

Las declaraciones fueron realizadas luego de que el ministro de Transporte, Mario Meoni, indicara que el nuevo cuadro tarifario iba a estar definido antes de que termine el 2020, ya que por el momento lo estaban debatiendo junto con integrantes de la cartera que conduce Martín Guzmán.

“Entendemos que el aumento no puede ir por encima de lo que han sido los aumentos salariales en este ciclo", consideró Meoni en declaraciones a la prensa formuladas en la Casa Rosada.

En marzo pasado, la administración de Alberto Fernández tenía previsto aplicar una suba de los cuadros tarifarios, pero llegó la pandemia y optó por postergarlo, por lo que el boleto mínimo -por un tramo de hasta 3 kilómetros- quedó en 18 pesos.

Desde hace semanas, las compañías agrupadas en la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte (AAETA), la Cámara del Transporte de Buenos Aires (CTPBA) y la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA) vienen pidiendo una actualización tarifaria para cubrir las mayores erogaciones.