Admiten desde el Gobierno que “en los próximos días podría haber más casos”

“Seguramente en los próximos días habrá más casos, porque se mejoró la capacidad de diagnóstico”, aseguró el ministro de Salud, Ginés González García, luego de anunciar que “unánimemente” los expertos del Comité de Crisis que trabajan sobre la pandemia de coronavirus “opinaron que hay que prorrogar la cuarentena”.

González García formuló declaraciones en una conferencia de prensa en la Quinta de Olivos, tras encabezar una reunión del comité de expertos que asesora al gobierno nacional en las medidas para afrontar la pandemia. El ministro señaló que “las decisiones siempre van a ser de acuerdo con la evolución, con las curvas, con los indicadores”.

“Yo no les voy a decir ahora lo que va a pasar en abril o a principios de mayo. Ni yo ni nadie. Lo que estamos es previendo las cuestiones que pueden suceder y, sobre todo, ganando tiempo, porque todos los días estamos mejor: mejor en preparación, mejor en recursos, mejor en diagnóstico”, sostuvo.

E insistió: “No hay que asustarse si se incrementan los casos en los próximos días, porque en la medida que se incrementen los exámenes de diagnóstico, se va a incrementar la curva, por el ciclo de los diagnósticos, pero también por la enfermedad”.

También dijo que el tema del regreso de los alumnos a las aulas era una decisión del residente, y dejó claro que “si bien no son un grupo de riesgo” los jóvenes, representan “un mecanismo de propagación”.

Añadió que el país tiene “el orgullo de que en el mundo se hable del modelo argentino, no solo porque hemos comenzado con acciones muy fuertes desde el principio, sino porque además las hemos hecho todas juntas: hemos iniciado antes y con muchísima más intensidad las medidas”.

González García aseguró que están “trabajando todos juntos” expertos, funcionarios y gobernantes para buscar “alternativas” para la situación del conurbano bonaerense, donde se encuentran los “grupos más vulnerables”, con “mayor pobreza” y con más dificultades para que se cumpla el aislamiento.

Comparación

Por otra parte, aseguró que analizando el conteo de casos de coronavirus y los índices de mortalidad, Argentina “está mejor” que otros países y reconoció que “desde el punto de vista estadístico la mortalidad por gripe común es mayor acá y en todo el mundo”.

“Hay una tensión fuerte vinculada a la casuística del coronavirus, porque desde el punto de vista de la estadística es mucho peor la gripe que el coronavirus, acá y en cualquier lugar del mundo”, aseguró el ministro en declaraciones radiales. González García explicó que respecto del coronavirus se desarrolló una cuestión diferencial con otras enfermedades, vinculada a la “antropología cultural” porque “todos los medios están hablando de lo mismo, es una enfermedad tétrica, nueva, que ocurre en todos y que obliga al confinamiento”.

“Desde el punto de vista del impacto -aclaró trazando un cuadro a partir de los estudios que analiza el ministerio- (el coronavirus), lo tiene muchísima gente, la mayoría que ni siquiera se da cuenta porque no cursa síntomas y de los que tienen síntomas el 80% son leves y los que no son leves solo el 5 por ciento requiere internación”, finalizó.