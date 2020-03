Cifras del coronavirus: Ya suman 56 los casos positivos en Argentina

Ningún dato es concluyente en lo que respecta al avance del coronavirus que en el país ya alcanzó a 56 personas infectadas, dos de las cuales fallecieron.

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó ayer once nuevos casos de Covid-19, seis de los cuales se dan en la Ciudad de Buenos Aires, dos en Chaco, otros tantos en Tierra del Fuego y uno en provincia de Buenos Aires.

Las cifras de nuevos casos fueron consignadas en el reporte diario que publica el Ministerio de Salud.

"De los once casos, ocho corresponden a casos con antecedente de viaje a zona de riesgo, mientras que los tres (3) restantes son contactos estrechos de casos confirmados. El total de casos confirmados en Argentina es de cincuenta y seis (56) casos, de los cuales dos (2) fallecieron", consta en la información oficial.

"Los pacientes se encuentran cumpliendo el aislamiento establecido por las autoridades sanitarias", se amplía.

El parte consigna además que la mayoría de los casos en el país son "importados" y "se detecta transmisión local en contactos estrechos, sin evidencia de transmisión comunitaria".

Según el reporte oficial, las autoridades sanitarias de las jurisdicciones "se encuentran realizando la investigación epidemiológica de los nuevos casos confirmados, con el fin de detectar los contactos estrechos para que cumplan el aislamiento domiciliario con seguimiento diario establecido por protocolo".

"El país se encuentra en máximo alerta para sensibilizar la vigilancia epidemiológica y la respuesta integrada y oportuna", menciona el Ministerio.

Asimismo destaca que "Argentina continúa en fase de contención para detectar casos sospechosos de manera temprana, asegurar el aislamiento de los mismos, brindar la atención adecuada a los pacientes e implementar las medidas de investigación, prevención y control tendientes a reducir el riesgo de diseminación de la infección en la población", añade.

También insta "al equipo de salud de todo el país, del sector público, seguridad social y sector privado mantenerse alerta y seguir las recomendaciones vigentes en esta etapa que están disponibles en el sitio web del Ministerio de Salud de la Nación".

Toda la información se renueva minuto a minuto a medida que en las distintas provincias se registran casos y si bien se desconoce una cifra de personas en cuarentena –aquellas que se mantienen en sus casas tras haber visitado zonas comprometidas- la medida establecida por el Gobierno es obligatoria.

El protocolo indica que el alta médica es viable "a partir del séptimo día de inicio de los síntomas, con el paciente 48 horas sin fiebre y 2 pruebas PCR negativas".

En Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires registraba hasta ayer 12 casos confirmados de coronavirus y 148 sospechosos de haberse contagiado que aguardan los resultados de estudios, según informó el Ministerio de Salud bonaerense.

El Boletín Epidemiológico de la cartera sanitaria provincial precisó que "entre la semana epidemiológica (SE) 5 (26 enero al 1 febrero) y la SE 12 (15 marzo al 21 marzo) de 2020 se notificaron al SNVS 270 casos con infección respiratoria aguda y sospecha de virus emergente y 80 contactos cercanos de casos confirmados correspondientes a residentes de la provincia de Buenos Aires".

"Del total de casos sospechosos (N=270) 12 fueron confirmados, 78 se descartaron, 32 se invalidaron por no cumplir con la definición de caso sospechoso y 148 aguardan resultados de laboratorio", detallaron.

Luego manifestaron que "del total de contactos (N=80), 15 presentaron síntomas y se encuentran en evaluación, 4 finalizaron el seguimiento sin síntomas, 5 se invalidaron y 56 se encuentran actualmente bajo aislamiento domiciliario y seguimiento".

Especificaron desde el área de Salud que "el nuevo caso confirmado corresponde a una mujer de 74 años con antecedente de contacto estrecho con un caso confirmado importado" y añadieron que se encuentra internada "con el aislamiento correspondiente y buena evolución".

Fuentes del Ministerio precisaron que "a diferencia de todos los anteriores, la mujer fue contagiada por contacto con un caso positivo". No obstante, no se denomina "caso autóctono" porque es autóctono cuando se contagia alguien que no tiene que ver con un viaje o con un caso confirmado como positivo.

El Ministerio de Salud provincial recordó que habilitó la línea telefónica 148 como nueva vía de comunicación para resolver necesidades vinculadas al coronavirus y remarcó que "es importante que sólo llamen personas con síntomas, que hayan viajado a países definidos dentro del protocolo o estado en contacto cercano con un caso confirmado".

Seis casos confirmados en Chaco

Un nuevo caso por "contagio casual" fue notificado por el Ministerio de Salud de Chaco, con lo cual suman seis los casos positivos en esta provincia donde se registró el segundo de los dos fallecidos por esa enfermedad y también el primer contagio confirmado en un niño.

A través de un comunicado, el Ministerio informó que la persona diagnosticada con coronavirus es "una mujer de 64 años, residente en la ciudad de Resistencia" que resultó infectada por "contacto casual con uno de los casos importados, provenientes de zonas de circulación sostenida del COVID-19".

La mujer "inició con la sintomatología el 7 de marzo", pero tres días después, "al presentar dificultad respiratoria, fue internada en una clínica privada", donde el pasado viernes "comenzó con una insuficiencia respiratoria" que requirió ser trasladada a terapia intensiva, donde "se encuentra con asistencia respiratoria mecánica".

En total son 6 las personas que dieron positivo para coronavirus en Chaco desde el inicio de la pandemia, una de las cuales falleció el pasado viernes.

Se trató de una persona de 61 años con antecedentes de neumonía y residente en la ciudad de Resistencia.