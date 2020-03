Caso en un niño, el primero en Latinoamérica

El primer menor en contraer la enfermedad en la Argentina "se encuentra en buen estado y en aislamiento domiciliario".

El niño es de la ciudad de Resistencia y se contrajo el virus de un familiar, por lo que se lo considera un contacto estrecho, detalló la cartera de Salud de esa provincia en un comunicado.

Por otra parte, la provincia sigue a la espera de más resultados de muestras de casos sospechosos de COVID-19 enviadas al Instituto Malbrán de Buenos Aires, nueve de los cuales dieron negativo.

Cabe destacar que el del niño es el primer caso en nuestro país y constituye el primero en Latinoamérica donde se encendieron aún más las alarmas. No obstante, el caso no es el único en el mundo.

En las últimas horas, en Londres un bebé recién nacido -tal como sucedió en Wuhan a principios de febrero- también contrajo coronavirus, aunque aún no se sabe si fue desde el vientre materno o una vez que nació, ya que la madre había llegado días antes del parto con una sospecha de neumonía que terminó siendo positivo de Covid-19.