Técnica 1: presentan un simulador de manejo con fines didácticos

En un acto en las instalaciones de la Escuela de Educación Secundaria Tánica N°1 (EEST) “Antonio Bermejo”, del cual participaron autoridades municipales y educativas, se realizó ayer la presentación de un simulador de manejo con fines didácticos

Se trata de un proyecto implementado de manera conjunta por la Fundación Pensar, la Jefatura Distrital, el Colegio Industrial y la empresa COFCO (ex Nidera), con el fin de que los alumnos secundarios practiquen situaciones reales de manejo en la vía pública como una instancia previa a sacar la licencia de conducir.

Cabe destacar que el autor intelectual del mismo es el ingeniero informático Juan Pablo Belloso, quien compartió su idea con la fundación mencionada que se encargó de motorizar las gestiones necesarias para hacerlo realidad.

También participó del acto el intendente de esta ciudad, Pablo Petrecca, quien manifestó: “Sinceramente me parece un proyecto excelente y quiero felicitar a la Fundación Pensar que lo llevó adelante, a Juan Pablo Belloso, egresado de la Unnoba, que tuvo la idea y la compartió con todos, a la empresa Cofco por el financiamiento y, por supuesto, al Colegio industrial donde hay un equipo de trabajo increíble que siempre está dispuesto a colaborar y ser parte de todo lo que pasa en la sociedad”.

Luego, el jefe comunal expresó: “Es una gran noticia y un proyecto muy importante que nos va a permitir seguir con los trabajos para mejorar la seguridad del tránsito en Junín”.



Compromiso con la educación vial

“Nos encontramos con muchas instituciones y personas que se han comprometido en la educación vial, algo tan necesario y fundamental de cara a las futuras generaciones para poder mejorar nuestro tránsito día a día. Hoy tenemos un simulador que es muy real y que está muy bueno para que los chicos puedan aprender sobre cómo hay que actuar ante situaciones que pasan en la vía pública”, dijo Petrecca y añadió que “el objetivo también es que en cada secundaria en la que los chicos estén en condiciones de sacar la licencia de conducir, puedan practicar con este simulador para que aprendan la manera correcta de manejar”.

Por su parte, David Camps, director de la EEST 1, dijo: “Siento un orgullo y una satisfacción enorme por ver el compromiso de los chicos en esto que nos involucra a todos, como es lo referente al tránsito y manejo en la ciudad. Son temas fundamentales que tienen que pasar sí o sí por la educación y cuando llegó el proyecto a la escuela no lo dudamos ni un segundo porque estamos convencidos de que nuestros chicos tienen una pasión increíble por lo que hacen. Ellos casi que se adueñaron del trabajo y pedían por favor poder participar, así que estamos muy agradecidos por el hecho de que hayan confiado en nosotros para concretar esta idea; siempre las puertas del Industrial van a estar abiertas a este tipo de proyectos”.