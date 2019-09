Inhabilitan a Miguel del Sel y a un intendente para ejercer cargos

La Cámara Nacional Electoral dejó firme un fallo de la Justicia federal de Santa Fe que inhabilita al cómico Miguel Del Sel, al actual intendente de Funes, Diego Barreto y al dirigente del PRO santafesino Norberto Principato a ejercer cargos públicos por seis meses.

La decisión contó con el voto de dos de los jueces de la Cámara, Alberto Dalla Via y Graciela Medina. El tercer magistrado, Santiago Corcuera, se manifestó en disidencia. La causa se originó en 2012 luego de que la Justicia evaluara que un balance partidario presentado por el PRO en Santa Fe, cuando el cómico estaba vinculado a la política y buscaba ser gobernador, que llevaba la firma de Del Sel, Principato y Barreto no pudo justificar el origen ni el uso de los fondos de campaña.

En ese entonces, el juez federal de Santa Fe Reinaldo Rodríguez sostuvo en su condena que el PRO “no presentó los extractos bancarios de las dos cuentas declaradas y registradas en el Banco de la Nación Argentina, por lo que no se pudo hacer un análisis de las mismas” al tiempo que destacó que en ese balance faltan datos.