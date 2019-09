De Sousa dice que la causa sobre la deuda de Oil es “un juicio político”

El empresario Fabián De Sousa, detenido en el marco de la causa en la que se investiga la deuda de Oil Combustibles con el Estado, sostuvo ayer que desde esa empresa “siempre” se pagaron “el 100 por ciento” de los impuestos “en tiempo y forma” y aseguró que el juicio que se le sigue “tiene la forma de un juicio penal pero es un juicio político”. “Soy parte de un proceso de persecución política organizado por el ingeniero Mauricio Macri. Es la primera vez que me puedo defender”, sostuvo de Sousa en el comienzo de su declaración indagatoria ente el Tribunal Oral Federal (TOF) 3 en el marco del juicio en el que también son acusados su socio Cristobal López, también detenido, y el ex titular de la Afip Ricardo Echegaray. “Estamos acá porque un prestigioso periodista del diario La Nación publicó que Cristóbal López no pagó 8.000 millones de pesos a la Afip”, sostuvo De Sousa y luego afirmó que sus empresas pagaron “siempre” el 100 por ciento de los impuestos a la Afip. Y aseguró que sabía desde antes que algo iba a pasar porque había recibido una advertencia.