Mauricio Macri: “El 27 de octubre vamos a ratificar este rumbo”

Tras la derrota del Gobierno en las elecciones primarias, el presidente Mauricio Macri volvió a mostrarse optimista de cara a octubre.

“Estamos convencidos de que el 27 de octubre vamos a ratificar este rumbo. Vamos a convencer a algunos que están con bronca de que todo lo que hemos conseguido, es mucho”, sostuvo el mandatario al hablar en el cierre de la Jornada “El Campo y la Política IV”, organizada por Coninagro (Confederación Intercooperativa Agropecuaria).

Además, durante su exposición, Macri admitió que “tres años y medio para resolver los problemas económicos que hace décadas no se resuelven, no han sido suficientes”. No obstante, el jefe de Estado aseguró que hoy “hay bases mucho más fuertes para lograrlo”.

En la charla, que se realizó en la sede de la Universidad Católica Argentina de la Ciudad de Buenos Aires, el Presidente también pidió “recorrer este proceso electoral en forma madura, constructiva”.

“Estoy a cargo, me hago responsable y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que el proceso electoral no dañe a cada ciudadano, a cada argentino que manifestó un voto bronca. Entendí el mensaje y estamos tratando de aliviar todo lo posible”, aseveró al respecto.

Por otro lado, en plena tensión con los gobernadores, Macri cuestionó los impuestos provinciales.”No creo en los impuestos que se pusieron en las provincias, como Ingresos Brutos o las tasas municipales, que son abusivas. Dicen que son para reparar caminos rurales que no se reparan”, criticó.

Además, volvió a cuestionar a las retenciones. “Creo que es un impuesto que tiene que desaparecer en el tiempo, tenemos que ir a impuestos que fomenten que se produzca más”, afirmó, frente a productores agropecuarios.

Por último, el Presidente se refirió de la importancia del diálogo y destacó los contactos que tuvo con los candidatos de la oposición, en especial con Fernández. “Tenemos la necesidad de recorrer este proceso electoral en forma tranquila. Por eso llamé a los candidatos, para que el debate sea constructivo y así poder bajar la percepción de riesgo debido al mal resultado del Gobierno en las elecciones”, dijo.