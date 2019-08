Lacunza: "El Banco Central utilizará todas sus herramientas para estabilizar el tipo de cambio"

El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, afirmó hoy que el Banco Central utilizará todas sus herramientas para estabilizar el tipo de cambio en el actual rango de precios y adelantó que las medidas impulsadas la semana pasada (suba del mínimo no imponible y eliminación del IVA en determinados productos, entre otras) no tendrán mayor impacto fiscal porque simultáneamente aumentará la recaudación.



El flamante funcionario, además, informó que julio arrojó un superávit fiscal primario de $ 4.293 millones y detalló que para el tercer trimestre se prevé un sobrecumplimiento de $ 20.942 millones de la meta pactada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en tanto que el excedente anual se ubicará en torno a los $ 5.197 millones.



"Hemos coordinado objetivos con el Banco Central, que usará a su criterio todas las herramientas necesarias para que el tipo de cambio no abandone el rango de precios de la semana pasada", señaló Lacunza durante su presentación en el microcine del Palacio de Hacienda.



El ministro aseguró que el presidente Mauricio Macri le transmitió la necesidad "de garantizar el precio del tipo de cambio como objetivo de primer orden y es lo mejor que podemos hacer para las familias argentinas".



"El tipo de cambio está largamente por encima de su valor de equilibrio, no hace falta que esté más alto, porque permitir volatilidad o tendencia alcista solamente agregaría incertidumbre y presiones inflacionarias", admitió Lacunza.



En este sentido, destacó la importancia de "cuidar a los argentinos porque todo lo que pasa en los mercados repercute en los ciudadanos de a pie".



El ministro se presentó acompañado por su equipo de trabajo en el que permanecerán Rodrigo Pena (secretario de Hacienda), Santiago Bausili (secretario de Finanzas) y Gustavo Lopetegui (secetario de Energía).



Además, se incorporarán Sebastián Katz como secretario de Política Económica (reemplaza a a Miguel Braun), Hugo Medina a cargo de la secretaría Legal y Administrativa; y Milagros Gismonti como subsecretaria de Hacienda.



"El Presidente me ha pedido que convoque a los referentes económicos de todos los espacios que compitieron en las recientes elecciones, para ponernos de acuerdo en las condiciones básicas que preserven la estabilidad", indicó Lacunza.



Luego aprovechó el encuentro con la prensa, en el que no se permitieron preguntas, para informar la evolución de las cuentas públicas, que en julio registraron un superávit primario de $ 4.293 millones. Sin embargo, en el mismo mes el rojo financiero (incluye pago de la deuda) creció 24,8%, lo que representó un déficit de $77.867 millones.



El resultado acumulado a julio, es decir en los primeros siete meses del año, mostró un superávit primario de $34.514 millones y un déficit financiero de $365.069 millones.



"La meta anual ajustada en función del acuerdo con el FMI nos permitirá cerrar el año con un sobrecumplimiento de $5.197 millones", explicó Lacunza.



Respecto al impacto fiscal de las medidas anunciadas la semana pasada, destacó que suponen un costo de $59.986 millones, que se verán casi compensadas con ingresos adicionales en la recaudación por un total de $54.841, lo que implica una diferencia negativa de $5.146 (-0,02% del PBI).