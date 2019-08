Milani absuelto: lo liberaron en horas y desató una polémica

El ex jefe del Ejército, César Milani, fue liberado inmediatamente tras ser absuelto ayer de todos los delitos en el juicio de lesa humanidad que se le seguía en La Rioja por el secuestro y las torturas sufridas por Pedro Olivera y su hijo, Ramón, durante la última dictadura militar.

La semana pasada, las querellas y la fiscalía pidieron 20 y 18 años de prisión para Milani, pero a pesar de ese antecedente, la abogada defensora del militar, Mariana Barbbita, aseguró que estaba confiada en lograr la libertad de su defendido.

El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, aseguró que respeta el fallo de la Justicia que absolvió al ex jefe del Ejército, pero adelantó que seguirá “acompañando” a la familia Olivera “en su búsqueda de la verdad”.

Desde la querella de la Secretaría de Derechos Humanos esperaremos los fundamentos de la sentencia para apelar este fallo”, señaló Avruj.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, celebró la absolución al asegurar que “siempre creyó” en la inocencia del militar retirado.

“Sabía que era inocente y que no podía pasar otra cosa más que su absolución en este juicio. Siempre confié en él (Milani) y sabía que no estaba implicado en este caso”, señaló Bonafini en declaraciones al canal Crónica TV.

A su vez, Graciela Fernández Meijide, ex funcionaria de la Alianza con la presidencia de Fernando De la Rúa e integrante de organizaciones de derechos humanos, se mostró “sorprendida” por el fallo.

“La noticia me sorprendió. Espero tener más información cuando se conozcan los fundamentos. Hay que ver si la prueba era débil o si los testigos no convencieron a los jueces”, señaló Fernández Meijide en declaraciones al canal TN.

“No me van a quebrar”

“Estoy de pie, no me van a quebrar”, dijo el uniformado al hacer uso de la palabra, cedida por el tribunal antes de leer la sentencia.

“Sigo creyendo en una patria justa y soberana, así como creo que todavía hay jueces justos y honorables. Espero un veredicto de absolución con la esperanza de que se reivindique mi buen nombre y honor”, añadió.

El debate oral y público por el secuestro y las torturas de las que fueron víctimas Pedro y Ramón Olivera en 1977 comenzó a desarrollarse el 3 de mayo pasado.

Cuando ocurrieron esos hechos, el ex jefe del Estado Mayor General del Ejército revistaba como subteniente en el Regimiento 141 de Ingenieros con asiento en la provincia de La Rioja.

Por su parte, Alfredo Ramón Olivera, querellante en este juicio de lesa humanidad, calificó el fallo del Tribunal Oral Federal de esa provincia como “una canallada” y adelantó que apelará esta decisión.

“Estamos ante un fallo político cuya naturaleza no alcanzo aún a precisar”, señaló Olivera.