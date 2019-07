Moyano: “No hay nada para negociar con el Gobierno”

El secretario general del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, aseguró ayer que “no hay nada para negociar con el Gobierno” y no descartó un paro antes de las elecciones presidenciales. “El Gobierno no tiene interés en negociar nada”, sostuvo Moyano, luego de ser consultado por la reunión que referentes del sindicalismo mantuvieron con el ministro de Producción, Dante Sica.

A su vez, el líder de los camioneros dijo que no descarta un paro, aunque afirmó que eso “lo decidirá el conjunto de las organizaciones gremiales”.

Por otro lado, Moyano aseguró que “se están realizando reuniones” para evaluar protestas y manifestaciones contra el reciente acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

“Pretenden hacerlo pasar como algo positivo para el país. Todo el mundo sabe que esto va perjudicar a la mano de obra argentina”, evaluó. “Hacer un negocio donde se entregan todos los granos por todo lo que tiene mano de obra industrial es un retroceso”, señaló. Y agregó: “Le estamos dando trabajo a los extranjeros en vez de a los de nuestro país”.