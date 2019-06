Pichetto dijo que "la elección está totalmente polarizada"

El precandidato a vicepresidente por Juntos Somos el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, remarcó que "la elección está totalmente polarizada" entre el oficialismo y el Frente de Todos, a la vez que afirmó que tiene "confianza de que la gente va a ratificar este rumbo, no va a volver atrás".

El referente peronista también estimó que si el fundador del Partido Justicialista (PJ), Juan Domingo Perón, estuviese vivo, "estaría acompañando este proceso" y agregó que "las otras expresiones políticas van a ser minoritarias. (Roberto) Lavagna y sectores de Alternativa Federal están muy debilitados con graves inconvenientes en términos de consistencia en el conjunto del país".

"En general, la historia demuestra que no se vuelve atrás. La economía empieza a dar señales de estabilidad y cierta recuperación. El Gobierno está haciendo cosas para recuperar el consumo. Las paritarias de este año tienen que recomponer salario", destacó.

Por otra parte, Pichetto consideró que la decisión del presidente Mauricio Macri de elegirlo como compañero de fórmula "tiene más que ver, no solamente mirar la coyuntura electoral, sino con darle consistencia al Gobierno que viene: tener capacidad de diálogo y construcción con el esquema federal, con los gobernadores, poder hacer en el Congreso una mayoría más gravitante para poder avanzar en leyes que son estructurales en orden a la competitividad y el empleo".

Por otra parte, remarcó que "de ninguna manera" está "enojado" por el cierre de las listas de postulantes del oficialismo. "Tuve una conversación con la gobernadora (María Eugenia Vidal). Se hizo lo que se pudo. El proceso nos toma tarde, faltaba menos de una semana. Se ha incluido una dirigente histórica como Claudia Rucci. Tal vez hubiera habido, a lo mejor, otra posibilidad, pero de ninguna manera estoy enojado", explicó.

Finalmente, el senador nacional rechazó las críticas del precandidato presidencial José Luis Espert, quien lo acusó de llevar adelante una estrategia para dinamitar su postulación. "Es una tontería eso. En la política hay voluntades, intereses políticos, ambiciones y hay acuerdos. (El presidente del partido Unir) Alberto Asseff es un hombre de larga trayectoria que venía dialogando con Vidal y que decidió sumarse a un proyecto de una propuesta mayoritaria y va de diputado nacional" en la lista de Juntos Somos el Cambio, señaló Pichetto.