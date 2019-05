El massismo le abrió las puertas a un acuerdo con el kirchnerismo

El Congreso del Frente Renovador ratificó a su fundador, Sergio Massa, como su candidato presidencial y le delegó “la potestad de realizar las gestiones” para construir “una coalición opositora que pueda ganarle a (Mauricio) Macri y ser alternativa de gobierno” en Argentina.

Massa aseguró “estar dispuesto a trabajar” para construir una coalición “amplia, generosa y diversa” que sea capaz de “ponerle fin al fracaso del gobierno” de Macri, al hablar en Parque Norte durante el cierre del congreso de ese espacio.

“Estoy dispuesto a liderar, pero si no me toca empujaré el carro para construir una nueva mayoría política que termine con el fracaso de este Gobierno. Tenemos que convertir el enojo de millones de argentinos en esperanza”, agregó Massa al dirigirse a los delegados del congreso partidario que lo ratificaron como postulante presidencial de esa fuerza de cara a los comicios de octubre.

En ese sentido, el precandidato por Alternativa Federal consideró que los dirigentes opositores deben deponer su vanidad para lograr un proyecto colectivo, y aclaró que el Frente Renovador es “una fuerza opositora.

“Debemos acordar diez políticas de Estado para levantar esta patria que hoy se siente de rodillas. Debemos ir a un gobierno de todos y para todos”, refrendó.

Massa retomó durante su discurso las palabras enunciadas por la diputada nacional Graciela Camaño durante su exposición, al considerar que el Frente Renovador es “el tábano que nació hace seis años para estar sobre la política argentina”.

Con la presidencia de más de 750 delegados de todo el país y la presidencia del intendente de la ciudad santiagueña de La Banda, Pablo Mirolo, el congreso partidario debatió en Parque Norte “los pasos a seguir en las próximas elecciones presidenciales”.

La instancia deliberativa de este espacio surgido en 2013 sintetizó el contenido de las discusiones en un documento que contenía ocho puntos.

En primer lugar, el Frente Renovador consideró que “Macri es el máximo responsable de la profunda y grave crisis que está atravesando” el país, y que “las próximas elecciones presidenciales son una oportunidad única e impostergable para cambiar de rumbo y recuperar el futuro de la Argentina”.

En ese sentido, remarcó que “el Frente Renovador tiene voluntad de competir en estas elecciones, que quiere formar parte de la oferta política y que aspira a representar a todos aquellos que desean un nuevo gobierno y unas nuevas políticas”.

El Frente también destacó que Sergio Massa “es el mejor candidato del espacio, por su preparación, trayectoria y compromiso”.

Asimismo, insistió con que “a la Argentina le falta un proyecto de país, una hoja de ruta que trascienda los gobiernos y termine, de una vez por todas, con el cortoplacismo y la improvisación” y que “la fragmentación de la oposición le beneficia únicamente a Macri y que, por lo tanto, contribuye a su posible reelección”.

Por ello, concluyó que, en el contexto actual “se necesita una coalición opositora amplia, plural y federal para competir y ganar en las próximas elecciones”.

Participaron de las deliberaciones la jefa del bloque de diputados del Frente Renovador, Graciela Camaño, el intendente de San Fernando Luis Andreotti, los diputados Diego Bossio, Cecilia Moreau, los economistas Aldo Pignanelli, Matías Tombolini y el ex intendente de Junín, Mario Meoni, entre otros.

Una de las que propuso facultar a Massa para que defina la política de alianza fue Camaño, quien señaló: “Desde que este mocosito de 17 años se me plantó en la agrupación y me dijo que iba a ser presidente viene trabajando. Tenemos que darle la libertad de decidir y estoy segura de que cuando decida va a resolver lo mejor para nosotros”.

Massa estuvo esta semana en Córdoba y se reunió con los referentes de Alternativa Federal el gobernador Juan Schiaretti, su par de Salta, Juan Urtubey y el senador Miguel Pichetto.