Cristina Kirchner, autorizada a faltar

El Tribunal que juzga a la ex presidenta Cristina Kirchner la autorizó a no concurrir a la próxima audiencia en la causa Vialidad, siempre y cuando acredite que se superpone a su labor parlamentaria como senadora nacional.

Asimismo, Fernández de Kirchner recusó al ingeniero designado para intervenir en el peritaje de cinco obras ordenado por el tribunal, ya que “se observan múltiples afirmaciones críticas que ponen al descubierto una situación de odio y animadversión hacia varias de las personas imputadas en este proceso”, sostuvo la ex mandataria.

La advertencia surgió tras comprobar la actividad del perito en Twitter.

Los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) 2, que la juzgan como supuesta jefa de asociación ilícita, la autorizaron a no concurrir a las audiencias de lectura de los requerimientos de acusación “siempre y cuando acredite debidamente la superposición de las funciones de la labor parlamentaria con la celebración de cada una de las audiencias de debate”.

Además, se impuso a su abogado, Carlos Beraldi, la obligación de “acreditar debidamente el extremo referido, el deber de informar de todo cuanto suceda a su asistida en cada una de esas jornadas, para lo cual se le habrá de entregar al finalizar cada una de ellas una copia digital de lo acontecido y deberá acreditarlo”.