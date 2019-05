Peña reveló que Vidal es otra opción para la Rosada

Marcos Peña intenta en vano enterrar las versiones del “Plan V” y blindar la candidatura de Mauricio Macri. El clamor de parte del círculo rojo por María Eugenia Vidal no colabora y el inconsciente del jefe de Gabinete tampoco.

“Tenemos que entender que hay tres tipos de votantes. No mucho más que eso. Están los nuestros, están los que quieren a Cristina y los que tienen el dilema de Macri o Vidal”, sostuvo el ministro coordinador. No se rió de su lapsus. “Perdón, entre Macri y Cristina”, se corrigió.

La revelación surgió en una larga exposición de Peña en Vicente López y ante 40 jefes de campaña de candidatos oficialistas a intendentes de municipios bonaerenses. Esta semana el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, había tenido un fallido casi idéntico.

“Hay una cultura del Boca-River en la política argentina. Muchas veces que cuando hay resultados que no están bien el enojo con los jugadores se expresa en la platea”, explicó Peña sobre la polarización.

A su lado, se ubicó el anfitrión, Jorge Macri, otro de los oradores.

El gran ausente fue Federico Salvai, mano derecha de Vidal. En la Provincia hay malestar por los trascendidos de una candidatura a la vicepresidencia de la gobernadora, que le adjudican a la Casa Rosada, aunque negaron cualquier relación con el faltazo. Peña buscó motivar a los jefes de campaña y darles un diagnóstico de la contienda electoral. La lectura del ministro coordinador fue, como siempre, optimista. Comparó la carrera presidencial como una gira musical y pidió que el oficialismo no toque los grandes hits, sino que componga un nuevo álbum.

La mayor conectividad por el avance del 4G y la fibra óptica y los cambios en los consumos culturales -pasamos 3 meses por año en WhatsApp, recordó Peña- ordenan la estrategia del oficialismo.

El jefe de Gabinete blanqueó cuál será la columna vertebral del oficialismo en la campaña. Lo primero -dijo- es convertir a los voluntarios y militantes en “nodos de producción y de distribución de contenidos”. Peña pidió generar videos breves, crudos para compartir y “darle vacaciones a quienes tienen drones”.

Buscarán historias mínimas de transformación en diferentes localidades que puedan ayudar al candidato local y al Presidente. El segundo punto es plasmar una campaña que sea más parecida a “un movimiento”. En ese ítem se inscriben los “defensores del cambio”, el ejército de voluntarios.