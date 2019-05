Cristina Kirchner convocó a un “nuevo contrato social”

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner convocó ayer a un “nuevo contrato social, con metas verificables”, al presentar su obra “Sinceramente” ante una multitud reunida alrededor de la Feria del Libro que se realiza en el predio de La Rural de Buenos Aires.

La actual senadora presentó a su libro con “una interpelación a las dirigencias, no sólo políticas” y aseguró que “también es una interpelación a la sociedad”.

“Nadie en épocas de discursos de unidad, y grandes acuerdos, puede estar en contra de esos postulados, pero va a ser necesario algo más, un contrato social de todos los argentinos con metas verificables, cuantificables, exigibles”, remarcó.

“Es necesario, dijo, un contrato social de los argentinos, si tuviera que ponerle un título sería: un contrato social de ciudadanía responsable. Involucra a todos, desde el empresario ciudadano con su responsabilidad, con un dirigente sindical, con un operario, con aquellos que hoy son cooperativistas o tienen un plan de trabajo, y que el compromiso sea de todos”.

Asimismo se refirió al actual Gobierno al referirse “al populismo, es como que tenemos el cartelito y yo sería una, la verdad es que hay una base social compleja en la Argentina, no es sólo una cuestión ideológica; el actual gobierno es de una base social a la que principalmente no le gusta”, indicó y disparó: “Pero cuando dejé el gobierno se pagaban 107.000 planes y hoy son casi medio millón, mucho más que el gobierno de los choriplaneros”.

Previamente manifestó que “los argentinos somo difíciles y creo que muchas veces, como todos, nos movemos a partir de información con la que contamos o con la que creemos contar o con la que nos quieren contar, que es otra cosa”.

Asimismo repasó que no cree “en sociedades maravillosas y perfectas que den malos dirigentes, creo que hay algo de reflejo arriba de lo que hay abajo y viceversa, con nuestros defectos y limitaciones”.

Con relación al libro, precisó que quiso “transmitirle principalmente a los jóvenes, que son la esperanza, lo que me tocó vivir, lo que estoy viviendo y lo que están viviendo los argentinos, son momentos muy difíciles. “Tengo registro de muchas crisis (...) mi idea fue contar y transmitir lo que había vivido, las cosas que pasaban, porque hoy nos quieren presentar la historia como hechos inconexos, como si uno no tuviera que ver con lo otro, como si se tratara de una tormenta”.

“La meteorología, indicó, reconoce estos patrones de imprevisión, pero la política y la economía no tienen estos patrones de improvisación, reconoce decisiones y conductas, que no son solo dirigenciales, son también sociales”.

Sobre su propuesta de “interpelar” con el libro aseguró que “es necesario aportar este tipo de debates y discusiones y es el aporte que puedo hacer y dar, construir algo diferente a todo; lo que para algunos puede ser disconformidad para muchos argentinos es el sobrevivir todos los días y lo digo en términos literales, entonces es necesario que lo hagamos sin clichés”.