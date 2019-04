Sin congelamiento, rumor de renuncia en Producción

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, aseguró hoy que el Gobierno no va a “repetir las recetas que han fracasado” en el combate contra la inflación “en los últimos 80 años”, al negar la aplicación de un congelamiento de precios y al mismo tiempo se acumularon los rumores sobre una supuesta salida del ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, justo el hombre que lleva adelante las negociaciones para cerrar el tan anticipado paquete de medidas para alivianar el impacto de la suba en las góndolas sobre los sectores más vulnerables.

Aunque confirmó que se está trabajando con las empresas en acuerdos de “no incremento” temporal para reactivar el consumo, Frigerio negó la aplicación de un plan que congele los valores de los productos.

Indicó que se trabaja “junto con los gobernadores de Cambiemos” en medidas para “reactivar el consumo y amortiguar el impacto de la inflación”.

“En los próximos días, seguramente, el Presidente va a hacer un anuncio, una vez que terminemos de trabajar estas medidas con todos los socios de nuestro espacio”, explicó.

Específicamente sobre qué medidas están en estudio, el funcionario sostuvo que hay “acuerdos de no incremento de precios por determinada cantidad de tiempo” para el caso de “bienes específicos”, entre otras iniciativas.

Pero recalcó que no se trata de “imposiciones”, sino de acuerdos consensuados con las propias empresas.

Minutos antes, cansado de las críticas y en una reunión ante la mesa chica del Presidente, el ministro Sica advirtió que su renuncia estaba a disposición, algo que fue rechazado inmediatamente, según indicaron medios metropolitanos de editorial oficialista.

“Si quieren me corro, yo hago mi trabajo lo mejor que puedo”, fue la propuesta que hizo Sica, luego de escuchar críticas desde la mesa de conducción de Macri, en una reunión convocada de urgencia la semana pasada, tras el nuevo reclamo hecho por la cúpula radical y luego de que trascendiera que el jefe de Estado estaba dispuesto a negociar que su compañero de fórmula sea un correligionario.

Sica, que había sido sumado a la reunión por iniciativa del gobernador jujeño Gerardo Morales, uno de los más alarmados por la suba de precios de los productos de la canasta básica, lanzó la frase tras escuchar insistentemente de varios de los presentes que los precios estaban “fuera de control”.

Es que no sólo el dirigente radical abordó el tema: tanto el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, como la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, mostraron su preocupación y la necesidad de relanzar los “Precios Cuidados”, en línea con el planteo que compartieron con Morales y Alfredo Cornejo (Mendoza), durante la cena de los gobernadores de Cambiemos en Novecento.

“No es personal con vos, Dante, pero algo hay que hacer”, se corrigieron, casi al unísono, los protagonistas.

80 años

“Hemos tenido en promedio más del 60% de inflación anual en los últimos 80 años y no vamos a repetir las recetas que han fracasado en nuestro país”, recalcó a su vez Rogelio Frigerio.

Para el funcionario, lo único que asegura “un futuro distinto en la lucha contra la inflación es el presupuesto (nacional) equilibrado que se ha votado el año pasado”.

“Es lo que tenemos que sostener este año y pasar a superávit el año que viene. Esa es la única forma en la cual vamos a resolver el problema de la inflación, que nos acompaña desde hace tantas décadas”, puntualizó.