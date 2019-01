Carrió atacó a las energéticas por los cortes y el tarifazo

La dirigente de Cambiemos, Elisa Carrió, cuestionó con dureza a las empresas de energía eléctrica Edenor y Edesur por los repetidos y en muchos casos extensos cortes de luz en distintos barrios porteños y del conurbano.

La diputada nacional se refirió a los tarifazos y criticó los malos manejos ante los cliente, a través de un mensaje aparecido en la tarde de ayer en su cuenta de la red social Twitter.

“Las personas que están reclamando en Almagro tienen razón”, expresó la dirigente de la Coalición Cívica a través de un mensaje de audio grabado y publicado en su cuenta personal.

Durante los últimos días hubo protestas en distintos puntos de la ciudad de parte de vecinos indignados con las empresas proveedoras por los cortes sin previo aviso, pero también por la falta de información y la escasa respuesta de las compañías que tienen las concesiones del Estado nacional.

“Lo peor de Edenor y Edesur es que, además de que hicieron aumentos que a esta altura no se justifican, ni siquiera te atienden el teléfono”, lanzó la diputada luego de haber protagonizado varias polémicas con el gobierno de Mauricio Macri por los tarifazos en los servicios. “Me pasó mil veces”, contó Carrió.

Y agregó: “No puede ser que uno tenga que recurrir a relaciones institucionales para recuperar la luz del barrio. Así me lo pedían a mí en Barrio Norte”, contó.

Vale señalar, los nuevos incrementos de las tarifas, de hasta el 32%, serán aplicados a partir de este viernes.

El ente que regula la actividad de las compañías, Enre, publicará los nuevos cuadros tarifarios, que empezarán a regir el primero de febrero. El Gobierno lo anunció en diciembre, cuando explicó que en promedio para hogares será del 26% pero que en algunas categorías llegará al 32%.

En tanto que el martes hubo más de 100 mil usuarios sin suministro y el miércoles continuaron los problemas con más de 30 mil personas pasadas las 17 horas. En las últimas horas, San Miguel, San Fernando, Moreno, Hurlingham, José C. Paz, Escobar, Tres de Febrero y Tigre fueron las localidades más complicadas.

En el caso de Edesur, el Enre daba cuenta de un importante número de interrupciones en barrios de la Capital Federal como Recoleta, San Telmo, Flores y Almagro, y en partidos bonaerenses como Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Quilmes y San Vicente.