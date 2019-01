José López espera el juicio y se queja del lugar de detención

El ex secretario de Obras Públicas José López pasa sus días detenido en un lugar que se mantiene bajo reserva, ya que sigue siendo parte del programa de imputados colaboradores por su confesión en la causa de los cuadernos, a la espera del veredicto en su contra por enriquecimiento ilícito que se podría adelantar a marzo.

En los últimos días, López a través de los pocos colaboradores que lo visitan hizo saber de su malestar con las condiciones del lugar de detención, donde tiene pocos metros de celda y no puede salir al patio para que los otros reos no lo vean.

Por esas razones, el ex funcionario se quejó ante al área de testigos e imputados colaboradores que funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia.

José López estaba preso en el penal de Ezeiza desde mediados de 2016, cuando fue descubierto con bolsos que tenían casi nueve millones de dólares en un convento de General Rodríguez, hecho que permitió reactivar la causa por enriquecimiento ilícito que preexistía y enviarlo a juicio por ese delito.

A partir de agosto pasado, y al haber declarado bajo la figura de "imputado colaborador" ante el juez Claudio Bonadio en la causa de los cuadernos de las coimas, López fue ingresado al programa, tras asegurar que temía posibles represalias por sus dichos.

En su lugar de detención, López sólo recibe a sus dos defensores oficiales, Gustavo Kollman y Pamela Biserier, y a un amigo, no así a su familia y mucho menos a su esposa María Amalia Díaz, con quien convivía hasta el episodio de los bolsos y quien forma parte de la nómina de imputados en el juicio por enriquecimiento ilícito.

La seguridad que se maneja en torno a la detención de López incluye el desconocimiento de los demás guardia cárceles del lugar y la precaución de que no se registren las visitas que recibe, para evitar filtraciones.

Además, López sólo cuenta con una radio con la cual se mantiene conectado con el afuera y algún que otro artículo periodístico.

Mientras tanto, el juicio que lo tiene como principal acusado podría agilizarse y rescindir de un listado de 70 testigos que aún queda escuchar, algo que evalúan no sólo desde el Tribunal Oral Federal 1 sino también desde las defensas y la Fiscalía, y de esta forma en marzo fijar alegatos y el veredicto.

Se suma que en marzo vence la prórroga de la prisión preventiva que el Tribunal dispuso a mediados de 2018 y si bien pueden fijar otra de tres meses, lo cierto es que la voluntad de los jueces es definir ese mismo mes el juicio.

A la par de la causa de los cuadernos y de los bolsos por la cual está señalado por enriquecimiento ilícito, López también tiene otro frente judicial vinculado a la portación ilegal del arma de guerra, a raíz de la carabina Si Sauer que tenía en su poder el día del convento, por el que había sido condenado a un año y siete meses de prisión.

Su defensa oficial viene insistiendo en que esa condena debe ser declarada nula porque sus anteriores abogados "lo entregaron", y pide la revisión de la misma: ahora al ser rechazado el pedido por la Cámara en lo penal de Mercedes intentan llegar con un recurso similar ante la Suprema Corte Bonaerense.