El FMI decide hoy si le presta más a la Argentina

El Fondo Monetario Internacional se reunirá hoy para analizar el nuevo acuerdo Stand By que acordaron las autoridades argentinas con el staff del organismo multilateral. El pronóstico en el país es de luz verde al entendimiento que se cerró hace un mes en Nueva York.

La reunión del directorio comenzará a las 10.30 hora argentina y la presentación del caso estará a cargo de la directora gerente Christine Lagarde.

Se estima que luego de la reunión y en el transcurso de la tarde se conocerán datos sobre cambios introducidos en el acuerdo celebrado a principios de año.

Cabe señalar que del primer arreglo casi ya no queda nada de las metas establecidas habiéndose incluso cambiado la visión del programa ya que se observa un cambio del esquema monetario y cambiario.

Asimismo, a mediados de septiembre la titular del FMI, Christine Lagarde y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujvone desde los Estados Unidos anunciaron que se ampliaba el acuerdo original al que se le sumaron u$s 7.100 millones elevando el total a USD 57.000 millones.

También se remplazaba el esquema de metas de inflación y se mantendría el “compromiso” con un régimen de tipo de cambio flexible.

A pesar del anuncio efectuado por Lagarde la aprobación final debe darla el Directorio donde están representados los países miembros.

En líneas generales se cree que no habrá inconveniente alguno en su aprobación habida cuenta que los principales países como Estados Unidos, Japón, Alemania, brindaron su apoyo.

Además, el FMI está especialmente comprometido para que este programa funcione y así lo ha demostrado otorgando un préstamo que excede holgadamente la cuota establecida.

Asimismo, según comentan los especialistas en el accionar del FMI, se mostró muy flexible en cambiar el acuerdo previo (firmado en su momento por el ex presidente del Banco Central Federico Sturzeneger) en vez de sancionar a la Argentina con un "waiver" por incumplimiento de los objetivos.

Anteriormente, el reporte del Article IV del staff de fines de 2016 no preveía graves problemas, tan solo presentaba los obligatorios escenarios riesgosos (downside risks).

Sí se sostenía que el sendero de desinflación del esquema de metas era muy ambicioso y el verdadero motivo de ello era que en el Bcra creían, casi ingenuamente, que ni los aumentos tarifarios ni la depreciación afectaban la tasa de inflación; solamente significaban cambios de precios relativos porque la suba de un precio reduce el ingreso disponible de las familias para gastar en otros bienes lo cual hace que el precio de estos últimos caiga y en promedio no haya subas.