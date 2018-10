Represión en el Congreso: agilizan la expulsión de los extranjeros detenidos

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, anunció que el Gobierno “está en contacto” con el juez y la Fiscalía “para que sean deportados lo antes posible” los dos venezolanos, el paraguayo y el turco detenidos por “hechos de violencia” cerca del Congreso durante el debate del Presupuesto 2019.

A su vez, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sostuvo que el Gobierno “no se deja avasallar por más que quieran y estamos firmes en nuestras convicciones y en nuestras acciones”.

Ambos ministros formularon declaraciones en la Casa de Gobierno al término de una reunión del Gabinete nacional, que encabezó el presidente Mauricio Macri en el Salón de los Científicos.

Frigerio aclaró que “a cargo del operativo de seguridad estuvo el Gobierno de la Ciudad” por lo que las autoridades nacionales no tienen conocimiento de “a quiénes responden esos grupos violentos” que “claramente intentaron poner en riesgo el ejercicio de la democracia que se plasma en el Congreso”.

“Repudiamos todos los hechos de violencia y esperamos que la Justicia logre hallar quiénes son los que incentivan a esos grupos de violencia”, subrayó.

El ministro del Interior aseguró que “claramente, como en diciembre pasado, se intentó suspender una sesión el Parlamento, una acción que, por suerte, no tuvo éxito”.

En tanto, Bullrich confió que el Presidente “está orgulloso de los diputados y del titular de la Cámara baja, Emilio Monzó, por “cómo respondieron” durante el debate sobre la aprobación del proyecto del Presupuesto 2019.

“No tenemos ninguna información de que los venezolanos detenidos el miércoles en los disturbios sean miembros de un servicio de inteligencia de su país, tal como circuló en algunos medios periodísticos”, puntualizó la ministra.

Sobre la utilidad del decreto que agiliza la expulsión de inmigrantes que delinquen, manifestó que “ha sido exponencial” el aumento de las deportaciones.

“Hubo más expulsiones este año que en la última década”, agregó.

Acotó también que “hay expulsiones en fronteras permanentemente, y no ingresan al país quienes tienen antecedentes penales”, aunque en el caso de los venezolanos “a veces no se accede a las bases de antecedentes”.

Bullrich sostuvo que “tienen información que no es correcta” quienes afirman que entre los vándalos hubo “infiltrados” de la Policía, como aseguró, entre otros, el jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria (FpV-PJ), Agustín Rossi.

“Las acciones violentas fueron producidas por distintos grupos con una cantidad inmensa de armas de tipo casero para atacar el Parlamento”, remarcó.

Para Bullrich, los legisladores nacionales “no deben apañar” a los violentos, por lo que pidió que “salgan a repudiar la violencia”.

Los organizadores de marchas de protesta “deben hacerse cargo de la acciones y daños que se generaron”, subrayó la ministra de Seguridad al poner de relieve el grado de las agresiones que hubo al transporte de pasajeros en la avenida 9 de Julio.

La Policía “responde cumpliendo con la ley y no a la orden de un diputado que sostiene que ‘si no cumplís lo que te digo te doy un correctivo’”, puntualizó.