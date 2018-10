Impuesto a las Ganancias a jueces, cerca de ser votado

La Cámara de Diputados estuvo cerca de debatir sobre tablas un proyecto del radicalismo para que los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial, paguen impuesto a las Ganancias pero, ante las criticas de algunos diputados opositores, Cambiemos postergó su debate para la próxima sesión.

El sorpresivo planteo fue realizado por el puntano Karim Alume Sbodio cuando pidió incorporar en el proyecto de revalúo que modifica el impuesto a las Ganancias un artículo para sumar también a los jueces para que abonen ese impuesto.

Si bien el oficialismo prefirió no sumar este tema a la iniciativa que se está analizando sobre el ajuste por inflación en los balances de las empresas, propuso aprobar un apartamiento del reglamento para discutir la propuesta sobre el cobro del impuesto a las Ganancias a los miembros del Poder Judicial.

El presidente del bloque del PRO, Nicolás Massot, señaló que aceptaba el planteo de Alume porque “queremos dejar claro que la posición del interbloque es discutir este tema, y por eso pedimos un apartamiento del reglamento”.

El pedido de Massot fue rechazado por la legisladora cordobesa Alejandra Vigo, quien señaló que "no se puede tratar a las apuradas, a las 6.30 de esta madrugada, un proyecto de esta envergadura", y planteó que no figuraba "dentro de los acuerdos para la sesión".

También planteó reparos el massista Marco Lavagna, porque esa iniciativa, firmada por el radical Luis Borsani, incluía a los empleados del Poder Judicial.

Las críticas fueron rechazadas por el radical puntano José Ricardo, quien dijo que “debe haber pocos proyectos con tanto nivel de consenso y con un claro objetivo de igualdad ante la ley”.