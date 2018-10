El Bloque Justicialista dio luz verde para votar el Presupuesto 2019

El presidente del Bloque Justicialista en Diputados, Pablo Kosiner, afirmó que su bloque votará a favor del proyecto de Presupuesto 2019 girado por la Casa Rosada. La declaración da un respiro al Gobierno nacional que ya tiene asegurados los votos negativos del kirchnerismo y el Frente Renovador.

Con un tono equidistante, el legislador dijo que el borrador “no nos deja nada conformes”, pero que evitar un acuerdo en torno a la “Ley de leyes” sería igual a “darle un cheque en blanco al Gobierno”.

“Si no tenés Presupuesto tenés que ir a golpearle la puerta todos los días al Ministro de Economía y pedirle la plata”, afirmó Kosiner sobre el debate legislativo que se avecina, y que será tratado este miércoles 24 en la Cámara de Diputados.

Según el legislador alineado con el peronismo no kirchnerista, desde su espacio están tratando de garantizar un Presupuesto que incluya la adenda del Pacto Fiscal y “redistribuir mayores ingresos” en organismos como el Inta y el Conicet, o acordar “un fondo de compensación para eventuales desequilibrios que pudieran generarse en la transferencia de subsidios a provincias”.

“A mí me preocupa algo que no se habla: qué pasa si Argentina no tiene Presupuesto. Es un cheque en blanco al Gobierno”, se posicionó tajantemente Kosiner en diálogo con radio Estación Sur FM 91.7. “Yo tengo la sensación de que íntimamente al Gobierno le conviene más no tener Presupuesto que tenerlo, y por eso es que tensiona y cuando uno le plantea alternativas entra en algunas encerronas”, remató.

Además, Kosiner se mostró contrario a los planteos de otros sectores de la oposición al gobierno de Mauricio Macri, como el kirchnerismo o el Frente Renovador, que ya anticiparon que no votarán el proyecto girado por el Poder Ejecutivo.

“A veces hay razonamientos muy simples. Dicen ‘hay que rechazar’. Bueno, vamos al día después: le generaste libre disponibilidad del 40% de inflación por sobre el Presupuesto de este año. Y eso es más de un billón de pesos para que el Gobierno haga lo que quiera”, fustigó el presidente de la bancada Justicialista en Diputados.

De esta manera, el oficialismo se encamina a votar el proyecto de ley de la mano de los legisladores y senadores peronistas vinculados a los gobernadores. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, ya se reunieron con representantes del interbloque Argentina Federal, para limar las diferencias más fuertes.

Este jueves el Poder Ejecutivo dio un paso clave para lograr el Presupuesto 2019. Con firmas el oficialismo y el apoyo del interbloque bancada -a excepción de Diego Bossio-, obtuvieron dictamen de mayoría la adenda al Consenso Fiscal y el aumento en Bienes Personales.

Recuento de votos

En el interbloque Cambiemos confían en reunir entre 135 y 140 votos a favor del proyecto del Presupuesto 2019, para poder darle media sanción y enviarlo al Senado.

Además de los 107 votos propios, contaría con cinco del oficialismo santiagueño; cinco del Frente de la Concordia misionero; y el aporte del peronismo con cuatro cordobeses; tres sanjuaninos; tres tucumanos; dos entrerrianos; dos salteños; dos chaqueños; dos catamarqueños y un riojano; además de la representante del Movimiento Popular Neuquino.

Este número, que podría beneficiarse en la lectura del resultado final por la abstención de algunos diputados del interbloque Argentina Federal o del massismo, dista mucho de la cifra que consiguió Cambiemos en la votación de los Presupuestos 2017 y 2018, unos 170 votos.

En contra del proyecto, ya anticiparon que votarán los 65 diputados del Frente para la Victoria; los cinco del Movimiento Evita; los cuatro de la Izquierda; los cuatro del PJ puntano; otros tres peronistas con monobloques; algunos de los 21 integrantes del Frente Renovador y entre cinco y diez del Bloque Justicialista.

En términos generales, el proyecto presupuestario que busca aprobar Cambiemos contempla una inflación anual del 23% en 2019, con un dólar a 40,10 pesos en promedio y una caída del Producto Bruto Interno (PBI) del 0.5 por ciento.

Además del “déficit cero” en las cuentas públicas, prevé destinar el 70% de los recursos al gasto social.

Entre los puntos que aún no se obtuvo consenso definitivo, aunque se encuentran avanzados, se destaca el artículo 53, que modifica la ley de administración financiera para permitir comprar y vender deuda según las condiciones de mercado, eliminando algunas restricciones que existen en la actualidad.

También resta saber cómo quedará finalmente el tema del subsidio al transporte urbano en las grandes ciudades del interior y cual será el detalle de las partidas para universidades.

Además, un sector del radicalismo insistirá en la idea de que el proyecto que presentaron hace una semana -para que los magistrados y empleados del Poder Judicial paguen el Impuesto a las Ganancias- también sea llevado al recinto.