La UCR analiza presentar una fórmula presidencial propia

El diputado nacional José Cano (UCR-Cambiemos) subrayó que a la hora de definir "la estrategia electoral" de Cambiemos para 2019, "estará en la mesa de debate la posibilidad de participar con una fórmula propia", aunque también indicó que el radicalismo "tiene hombres y mujeres que son referentes nacionales que pueden integrar una fórmula".

En referencia a lo que se a lo que se conversó sobre las elecciones en la cumbre de la UCR que se llevó a cabo el último viernes, Cano indicó que "no ha habido ninguna definición en ese sentido" y que "la estrategia electoral de Cambiemos será discutida en el momento que corresponda" porque hoy están "enfocados en la coyuntura política y económica del país". No obstante, el referente partidario reconoció que "el radicalismo tiene hombres y mujeres que son referentes nacionales que pueden en un esquema integrar una fórmula o eventualmente pueden participar de las PASO, como ocurrió en 2015".

Aunque aclaró en que "esa posibilidad no forma parte de la agenda central", el tucumano insistió en que "en la estrategia electoral estará en la mesa de debate la posibilidad de participar con una fórmula propia".

"No es por voluntarismo sino que hay dirigentes de envergadura", justificó.

También gobernadores

En lo que Cano no dejó dudas fue en lo que respecta a los candidatos en distritos en los que la UCR tiene un fuerte dominio y el PRO no posee dirigentes de renombre.

"Obviamente, el radicalismo va a plantear definiciones en la mesa de Cambiemos con respecto al posicionamiento que tienen distintos referentes de la UCR en las provincias: vamos a apostar muy fuerte a que sean los candidatos a gobernadores o encabezar listas en aquellos distritos donde no existe ningún tipo de duda y hay contundencia respecto a hombres del partido", explicó.

En ese sentido, el diputado nacional mencionó a modo de ejemplo los casos de los senadores nacional Julio Martínez en La Rioja y Eduardo Costa en Santa Cruz.

"Vamos a empezar a recorrer los distintos distritos acompañando a nuestros principales referentes en donde el partido en el marco de Cambiemos tiene la posibilidad de ganar distintos gobiernos", anticipó el norteño.