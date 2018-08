Marcos Peña: “No estamos ante un fracaso económico”

En medio del fuerte temblor que produjo la megadevaluación del peso que ayer llevó el dólar a $39,87, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, salió a negar cambios en el Gabinete y aseguró que la gestión de Mauricio Macri "no está ante un fracaso económico". Además, volvió a apuntar al contexto internacional y los "desequilibrios estructurales" del país. Peña tuvo que salir a despejar dudas sobre los rumores de una purga en el Gabinete. Particularmente, las versiones apuntan a la eyección del cargo del propio jefe de Gabinete, y del ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne.

La última corrida cambiaria, la de junio, se cobró las cabezas del titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, y de los ministros de Energía, Juan José Aranguren, y de Producción, Francisco Cabrera. "No es la solución cambiar funcionarios", indicó Peña en declaraciones radiales. "Estamos confiados de que de esta crisis salimos fortalecidos", agregó el jefe de Gabinete al sostener que el Gobierno "no está ante un fracaso económico". "Seguramente hemos cometido errores, lo que no quita que tengamos que corregir nuestros desequilibrios", dijo.