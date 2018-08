El asesor de Abal Medina involucró en los pagos a Parrilli, Ottavis y Larroque

El ex asesor de la jefatura de Gabinete, Martín Larraburu, amplió su declaración indagatoria y dio detalles del dinero en negro para la campaña electoral legislativa de 2013, en el marco de la causa de "los Cuadernos K".

El joven, de 35 años, mano derecha del ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, dijo que "recibía el dinero que recaudaba Planificación" para después asignarlo a gastos de campaña.

Afirmó que desconocía "quiénes habían hecho los pagos". Larraburu se definió como un mero pasamanos del dinero negro de la campaña. Dijo que le entregó los dólares a Juan Carlos "Chueco" Mazzón y, consultado sobre los destinatarios de los fondos, mencionó a José Ottavis y Andrés "Cuervo" Larroque entre los dirigentes que manejaron ese dinero de la obra pública para hacer proselitismo. También se menciona a Oscar Parrilli.

Por otro lado, el juez en lo penal económico Pablo Yadarola citó este jueves a indagatoria al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido; a su ex secretario privado José María Olazagasti; al ex titular de la Afip Ricardo Echegaray; y al actual titular de Enarsa Exequiel Espinoza, en el marco de la causa por la valija con 800.000 dólares que el venezolano Guido Antonini Wilson quiso ingresar al país el 4 de agosto de 2007. Además el juez dispuso la prohibición de salida del país de todos los citados.