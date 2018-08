Ventas minoristas acumulan baja de 3,2% en el primer semestre

Las ventas minoristas de los comercios pymes finalizaron julio con una caída de 5,8% frente a igual mes del año pasado y acumulan una baja de 3,2% en los primeros siete meses del año, según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came).

Frente a junio, las ventas cayeron 0,8% (sin desestacionalizar), una baja significativa, siendo que julio es un mes donde naturalmente suben empujadas por las vacaciones de invierno, destacó Came. En ese marco, señaló que el mercado de consumo acusó “la caída en el poder adquisitivo” y agregó que si bien hubo muchas ofertas y liquidaciones, no alcanzó para contener la baja.

Las caídas más fuertes por provincias ocurrieron en Salta, Jujuy, Chaco, Tierra del Fuego, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero y Ciudad de Buenos Aires, con bajas mayores a 10% en el promedio de los rubros relevados. Las ciudades de frontera se vieron menos perjudicadas porque el tipo de cambio más alto desactivó compras a países vecinos.

Así también, las vacaciones de invierno, donde viajó más gente que el año pasado y gastaron más de $21 mil millones, ayudaron a frenar el impacto negativo.