Macri suspende viaje por cambios en el Gabinete

El presidente argentino, Mauricio Macri, no asistirá hoy como estaba previsto a la cumbre del Mercosur, que sesionará en Asunción del Paraguay con una agenda política y comercial.

Macri, que se enfrenta a una complicada situación financiera con cambios de ministros en el gabinete económico, será reemplazado en la cumbre por la vicepresidenta, Gabriela Michetti, y el canciller, Jorge Faurie.

El mandatario pondrá a prueba su nuevo gabinete de Gobierno el lunes con una colocación de bonos en el mercado, luego de una semana en que se acentuó la crisis cambiaria, se depreció el peso frente al dólar y fueron reemplazados dos ministros y el titular del Banco Central (Bcra).

Además de pedir la dimisión del ex titular del Bcra, Federico Sturzenegger, y reemplazarlo por el ex ministro de Finanzas, Luis Caputo, Macri desplazó el sábado a los ministros de Producción, Francisco Cabrera, y de Energía, Juan José Aranguren. El economista Dante Sica, ex secretario de Industria del presidente Eduardo Duhalde (2002-2003), será el nuevo ministro de Producción, mientras que Javier Iguacel, actual director nacional de Vialidad, ocupará la cartera de Energía.

La reunión de presidentes del Mercosur, que sesionará en Asunción, tiene previsto crear un “grupo de facilitación del comercio interno” del bloque regional para avanzar en la eliminación de las trabas al comercio, dijo el viernes pasado Horacio Reyser, secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería argentina, en su cuenta de Twitter.

Durante el encuentro, Argentina tiene previsto ratificar la necesidad de ampliar los acuerdos comerciales del bloque regional, en especial el que se está negociando con la Unión Europea, que avanzó en el ámbito político y de cooperación pero que sigue estancado en lo comercial.

“Además, queremos eliminar las trabas internas al comercio e impulsar nuestra agenda de negociaciones internacionales. Buscamos estar integrados al mundo con reglas claras que generen inversión y empleo”, agregó Reyser.