Dante Sica: “El dólar a $28 deja cómodas a diversas actividades”

Dante Sica, que reemplazará a Francisco Cabrera en el Ministerio de Producción, aseguró ayer que la Argentina “tiene el desafío de ser un país competitivo”. En una entrevista que concedió al programa Antes y Después, que se emite por La Once Diez, el ex secretario de Industria, Comercio y Minería durante la presidencia de Eduardo Duhalde, especializado en industria y comercio exterior, se mostró entusiasmado por la convocatoria de Mauricio Macri.

Sica se refirió a la suba del dólar y destacó que es necesario mejorar la competitividad de la industria. “Hubo un reacomodamiento del tipo de cambio, que creo que hay que mantener y trabajar para darle competitividad a todas las actividades. Debemos ser generadores de dólares y no caer en estas crisis del sector externo”, consideró.

“El dólar de 28 o 29 pesos deja cómodas a diversas actividades. Para algunas es un tipo de cambio muy bueno y a otras les da un espaldarazo para la salida exportadora. La preocupación más fuerte a futuro va a ser mantener este tipo de cambio, luego de este esfuerzo”, señaló Sica.

“La idea no es bajar importaciones, sino ampliar exportaciones, hay que vender más afuera. El empresariado tiene que mirar el mercado regional y conseguir dólares”, explicó.

Según Sica, “el gran problema de las pymes para exportar sigue siendo su problema de competitividad o baja productividad”. “Queremos una ventanilla de comercio exterior única para ellas, mientras avanzamos en infraestructura”, aseveró.

Por otro lado, el ex ministro de Producción, Francisco Cabrera, desplazado el sábado de su cargo, publicó una carta en la que resumió su paso por la función pública. “Hemos trabajado en el enorme desafío de poner en marcha toda la riqueza y fuerza productiva del país”, dijo. “Ha sido un honor conducir esta tarea, como integrante del gran equipo que acompaña al presidente Macri en la transformación más importante de la Argentina”, continuó el ex funcionario, quien se manifestó “orgulloso del esfuerzo” de su equipo y agradeció su “compromiso, creatividad y capacidad transformadora”.

Además, señaló como un “privilegio” que Dante Sica sea su reemplazante en el cargo, por ser “una de las personas que más conoce la diversidad del entramado productivo argentino”. “Estoy seguro de que podrá corregir los errores, encarar lo pendiente y profundizar los aciertos en esta nueva etapa”, agregó.

Cabrera, que asumirá como nuevo presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (Bice), señaló por último, que será “un honor” seguir acompañando al presidente Mauricio Macri “desde nuevas funciones en la Casa Rosada, apoyando desde un nuevo lugar este camino de cambio que nos permitirá construir un futuro de crecimiento sostenido de la Argentina”.