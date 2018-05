Tarifas: peronismo esperará nueva propuesta de Nación

La discusión del proyecto de ley para suspender los aumentos tarifarios pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo martes y el peronismo anunció que ese día firmará dictamen si no hay una contrapropuesta del gobierno nacional. El titular del bloque de senadores del peronismo, Miguel Pichetto, ratificó, en el inicio del debate en comisión sobre tarifas en el Senado, su propuesta de aguardar hasta el próximo martes para que el Poder Ejecutivo ofrezca “una propuesta razonable”, que “implique una reducción de la tarifa en un proceso paulatino y gradual”, y advirtió que “un aumento de 40% no es gradual”.

“Si no llegara al Senado una propuesta del Ejecutivo sobre tarifas o esa propuesta no fuera suficiente, nosotros ratificaríamos aquí en el dictamen la media sanción de Diputados”, advirtió.

En su intervención, el jefe del interbloque de Cambiemos en el Senado, Luis Naidenoff, advirtió en el inicio del debate del proyecto de la oposición sobre tarifas, que la iniciativa “beneficia exclusivamente” a la zona metropolitana. Naidenoff ratificó que la potestad para fijar el esquema de tarifas es de Nación según el artículo 42 de la Constitución.