Macri dijo que puso “metas demasiado optimistas”

En una conferencia en la que dio por finalizada la turbulencia cambiaria, el presidente Mauricio Macri hizo un par de autocríticas sobre su gestión al admitir que “puso metas demasiado optimistas” y que “hubo problemas de coordinación entre el gabinete económico y el Banco Central”. También insistió con la necesidad de apuntar más contra el déficit para controlar la inflación, defendió el acuerdo con el Fondo y reconoció que habrá más inflación y menos crecimiento en los próximos meses.

En referencia al cambio de metas económicas del 28 de diciembre pasado en la que se fijó una inflación del 15%, el mandatario admitió que “hemos tenido problemas de coordinación entre el gabinete económico y el Banco Central”. Sin embargo, recordó que “esa coordinación debe ser sin vulnerar la independencia del Banco Central”.

Además, consideró que su gestión puso “metas demasiado optimistas y mucha gente se irritó” cuando no fueron cumplidas. “Pusimos metas demasiado optimistas y mucha gente se irritó. Algunos dicen que no hicimos un diagnóstico suficientemente duro, pero tampoco era bueno hablar de lo tan mal que estábamos”, señaló Macri.

Pese a ello, el mandatario ratificó al Gabinete y explicó que en definitiva la responsabilidad final es del Ejecutivo. También el mandatario se mostró muy decidido en acelerar la reducción de déficit que como viene reiterando desde hace tiempo es la salida que ve su gestión para combatir la inflación. “Lo que pasó en estas semanas es que el mundo ha decidido que la velocidad con la que nos habíamos comprometido a reducir el déficit fiscal no era suficiente”, analizó el presidente en la quinta de Olivos ante los medios. De ese modo, evaluó que la Argentina debe “acelerar” el proceso para lograr la reducción.

Resaltó que se dieron “siete trimestres consecutivos de crecimiento”, lo cual analizó, “demuestra” que el país tiene “futuro”. Según su entender, “lo que está pasando” en el país es un hecho concreto y para que eso pueda fortalecerse, necesitamos sacar esta mochila”.

La “turbulencia financiera”, como la denominaron desde el Ejecutivo nacional, que llevó a una intensa devaluación del peso y a una fuerte alza de tasas en las últimas semanas está “superada”, señaló en otro tramo de la conferencia de prensa el presidente Macri.

Finalmente garantizó que el FMI “no va a condicionar” a su administración, mientras rechazó la posibilidad de que el organismo pidiera modificar leyes laborales (ver pág. 3) o el valor del tipo de cambio para brindar la línea de crédito. Lo hizo al referirse al acuerdo que negocia el país con el organismo internacional.