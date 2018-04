Vandenbroele apuntó a Boudou, Echegaray y Núñez Carmona

En su primera declaración como imputado protegido, el arrepentido Alejandro Vandenbroele afirmó que participaron de la compra de la ex Ciccone Calcográfica el ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou y su socio José María Núñez Carmona, aludió al rol del ex titular de la Afip, Ricardo Echegaray en el levantamiento de la quiebra de la imprenta, e incluso consultó sobre un préstamo con el ex gobernador bonaerense Daniel Scioli.

En la narración, también desnudó el negocio del cobro de una importante comisión de más de siete millones de pesos, por el asesoramiento de su consultora The Old Fund a la provincia de Formosa, y relató que lo convocaron para darle estructura a un contrato “simulado” para la reestructuración de la deuda pública de esa provincia, con Gildo Insfrán como gobernador y Boudou como ministro de Economía de la Nación. Al prestar declaración indagatoria por primera vez desde que se convirtió en un imputado protegido en el juicio oral en su contra por Ciccone, Vandenbroele mencionó además al entonces titular del Banco Macro, Jorge Brito, como quien financió la compra de la ex Ciccone Calcográfica en lo que definió como “un negocio terrible económico”.