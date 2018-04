El PJ anti K se reunió como polo opositor para 2019

El armado opositor que los referentes de distintos sectores del peronismo no kirchnerista vienen gestando hace meses en reuniones privadas tuvo este viernes su presentación en sociedad en Gualeguaychú, donde senadores y diputados del bloque de los gobernadores, del randazzismo y el massismo -comandados por Miguel Ángel Pichetto- lanzaron “una nueva oposición de cara al 2019”.

“No es un espacio, es una fuerza. Esto arrancó hoy, aquí y ahora”, arengó Graciela Camaño, jefa del bloque del Frente Renovador en Diputados. La mística la puso al celebrar que el puntapié de este “frente federal” tuviera lugar en Entre Ríos, una “tierra de caudillos”.

Pichetto fue el encargado de puntear las características que tendrá el espacio: “constructivo”, “democrático”, “de centro” y “plural”, definió. “No vinimos a tocar el bombo, sino a discutir ideas”, aclaró el senador.

La jornada de trabajo empezó temprano con una recorrida que el grupo hizo a la planta industrial de la empresa Baggio. Los temas ligados a la producción y el trabajo serán puntos principales en la agenda de trabajo del espacio que este año hará base en el Congreso y buscará un correlato electoral en 2019, alejado del sector ligado a la ex presidenta Cristina Kirchner y parado enfrente de Cambiemos.

“No queremos una política económica autoritaria porque ya fracasó, pero tampoco un modelo que deje que el mercado defina todas las acciones del Gobierno”, establece el documento que leyeron al cierre, con los principales puntos de acuerdo.

No hubo menciones directas al kirchnerismo, sólo alusiones al referirse al “pasado” y el “sectarismo”. La unidad con ese sector quedó descartada. “No nos convence el planteo de ‘unidad’ como un simple amontonamiento de dirigentes sin un proyecto común”, fija el documento y aclara: “No vamos a justificar el pasado. Privilegiamos nuestra identidad y la construcción de una propuesta moderna y democrática”.

La comitiva estuvo integrada por casi 30 legisladores de distintas provincias, como los senadores Carlos Guastavino (Entre Ríos), Rodolfo Urtubey (Salta), Beatriz Mirkin (Tucumán), Guillermo Snopek (Jujuy), Carlos Caserio (Córdoba), “Camau” Espínola (Corrientes), José Ojeda (Tierra del Fuego) y los diputados Pablo Kosiner (Salta), Diego Bossio (Buenos Aires) y Martín Llaryora (Córdoba), todos del bloque Argentina Federal que responde a los gobernadores del PJ. La gobernadora Lucía Corpacci, alineada al PJ de José Luis Gioja, no envió representación.

Por el massismo fueron Camaño, Jose Ignacio de Mendiguren, Daniel Arroyo y Marco Lavagna, entre otros. Del randazzismo se acercó Florencia Casamiquela.