Macri reúne a su Gabinete para definir la estrategia económica y parlamentaria

Después de tres semanas de vacaciones, la última de las cuales se mostró con gobernadores y diputados de Río Negro y Neuquén en Villa La Angostura y con Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y parte de su equipo, el presidente Mauricio Macri retomará la actividad esta semana y ya está organizando una reunión de gabinete ampliado. Como ocurre en plena actividad, cada 15 días, todos los ministros fueron convocados y también las autoridades de las Cámaras de Diputados y Senadores y de los bloques. Incluso hubo cambio de planes para algunos, como el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que tenía planeado partir de vacaciones hoy por la tarde, pero debió postergar su descanso y analiza si se va, o no, más cerca del fin de semana.

Hoy arrancará el día con una visita a las obras en la Villa Olímpica que se está construyendo en Villa Lugano. El Presidente estará acompañado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

En la agenda de este lunes hay reunión de gabinete de Desarrollo Social y del gabinete Económico. Entre los temas previstos estaba la reforma laboral, por ahora frustrada por falta de apoyo sindical y opositor. Pero tras más de 20 días en los que en la Casa Rosada se vio poca actividad, Macri quiere un gesto contundente que lo muestre nuevamente al mando.

Con el Presidente a 1600 kilómetros y Marcos Peña en Uruguay, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui coordinaban desde Balcarce 50 toda la actividad, además de Rogelio Frigerio que se escapó a Punta del Este para su cumpleaños y alquiló una casa todo enero en el country donde vive Emilio Monzó, presidente de la Cámara baja, con quien conversa estos días sobre muchos de los temas sensibles del fin de año. También el ministro del Interior y Obras Públicas pasó por el lugar de descanso presidencial en la neuquina Villa La Angostura. La conveniencia de convocar o no a sesiones extraordinarias para febrero será también materia de análisis mañana en la Rosada.

Desde el sur, el Presidente firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que avanza sobre 19 leyes y modifica otras 140 normas. Tiene casi 200 artículos y uno de ellos generó amplia polémica pública y en las redes sociales por ser igual a un artículo que supo redactar el ex ministro de Economía Domingo Cavallo. La mayoría introducen cambios profundos en la administración pública, en la Anses y hasta en los procesos de licitaciones.

La opinión pública y las redes sociales suelen preocupar más al ámbito presidencial que lo que diga la oposición. Eso, más el conflictivo fin de año en el Congreso por el tratamiento de la reforma previsional, le hicieron pagar un costo a Cambiemos que quiere revertir con el inicio del nuevo año. Ya Margarita Stolbizer avisó que apenas se levante la feria judicial hará una denuncia en los Tribunales contra este DNU que el Ejecutivo presentó con el objetivo de "desburocratizar" al Estado mientras que la oposición peronista anticipa que intentarán frenarlo en el Congreso adonde debe ser enviado para su ratificación. "Es anticonstitucional", dijeron entre otros el ex ministro de Economía y diputado Axel Kicillof.