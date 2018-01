Turistas gastaron $22.400 millones durante la primera quincena de enero

Según un relevamiento de la Confederación de la Mediana Empresa (Came), durante la primera quincena de enero viajaron 5,7 millones de turistas por las diferentes ciudades del país, 6% más que en la misma época del 2017. Con un consumo diario aproximado de $920, se llevan gastados en total unos $22.400 millones, 28,5% más que en la primera quincena de enero que en 2017.

En tanto, 1,5 millones de turistas optaron por veranear en las playas uruguayas, chilenas o brasileñas. Sólo a Uruguay se estima que habrían llegado 750 mil argentinos en la primera quincena, que es la más fuerte, y a Brasil 400 mil.

Sin embargo, a diferencia de lo que parece, los destinos no se estarían eligiendo en función de conveniencia de precios, sino de gustos y cercanías. Por ejemplo, en comida y combustible, Argentina tiene mejores precios que los países vecinos, y en alojamiento no hay grandes diferencias.

“Donde sí hay grandes brechas es en electrónicos, calzado y textil, donde Brasil y Chile se imponen como una gran opción para los que buscan vacacionar y hacer shopping. Chile se está ganando al turista de la zona cuyana que busca playas cercanas. Por su parte, Brasil y Uruguay al del Litoral, ya que busca playas más templadas. Y Miami al de mayor poder adquisitivo, que elige turismo-shopping”, señaló el informe.

Con una estadía promedio de 4,3 días, para una familia de cuatro personas, dos adultos y dos menores, que vive en Ciudad de Buenos Aires, viajar una semana a Mar del Plata es 9% más barato que hacerlo a Punta del Este, 11% más económico que Florianópolis, 36% respecto de Santiago de Chile y 75% más barato que Miami.

Pero saliendo desde San Juan, Santiago de Chile es 20% más económico que Mar del Plata y cuesta 20% menos que Santa Teresita o incluso que Villa General Belgrano.