La amenaza de Barrionuevo: "Alfonsín y De la Rúa atacaron a los sindicatos y no terminaron su mandato"

Luis Barrionuevo opinó del caso del sindicalista Marcelo Balcedo, titular del gremio del SEOME, y remarcó: "Los gremios no somos todos iguales y no se puede generalizar cuando se habla de mafias". Además, criticó el rumbo económico del gobierno de Mauricio Macri y anticipó, de cara a la reforma laboral, que "no hay reconciliación entre la CGT y el Gobierno".

El dirigente señaló que el titular del SEOME, detenido en Uruguay bajo la acusación de lavado de dinero y asociación ilícita, "estaba vinculado con el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. Balcedo afilió gente de forma compulsiva, pero (Scioli) lo sabía", enfatizó.

Barrionuevo evaluó que hay muchas acusaciones contra los sindicalistas que "carecen de fundamento", y deslizó una advertencia al observar que quienes "atacan" a los gremios "le muerden la cola al león y terminan mal".

"Nadie orina agua bendita. No hay que generalizar para desviar la atención sobre algunos temas. A los sindicatos los atacaron los militares, (Raúl) Alfonsín y (Fernando) De la Rúa y no terminaron su mandato", completó en una entrevista que concedió a TN.

El titular del gremio gastronómico cuestionó las políticas económicas de Cambiemos y ratificó que no hay acuerdo con el oficialismo en torno a la reforma laboral: "El Gobierno no encuentra el rumbo, privilegia la timba financiera y no vienen las inversiones. Que se hagan cargo y que no nos ataquen a nosotros. Por ahora en la CGT no hay reconciliación con el Gobierno".