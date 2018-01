Para Martín Redrado es “razonable” la reducción de la tasa de interés del Bcra

El economista Martín Redrado señaló ayer que la decisión del Banco Central (Bcra) de reducir la tasa de interés de referencia en un 0,75 puntos básicos “parece razonable”, al considerar que la autoridad monetaria “camina por un desfiladero muy angosto”.

“Mi visión es que el Banco Central está caminando por un desfiladero muy angosto: de un lado la necesidad de coordinar con el equipo económico, y del otro la necesidad de mantener la credibilidad”, dijo Redrado.

“En este angosto desfiladero, la decisión de bajar la tasa de interés parece razonable”, agregó el economista, quien se desempeñó como presidente del Bcra entre 2004 y 2010.

No obstante, advirtió que “la tasa no es el único instrumento para bajar la inflación; ahí tienen que converger los distintos brazos de la política económica: el ministro de Hacienda tendrá que hacer lo propio, el ministro de Trabajo con las paritarias, el ministro de Finanzas cumpliendo sus objetivos de financiamiento”.

Indicó que “esta medida del Bcra va marcando un sendero hacia adelante. No es la primera ni la última vez que va a bajar tasas de interés en el año”.