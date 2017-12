Se necesita $14.060 para no ser pobre

Una familia de cuatro integrantes necesitó en noviembre un ingreso de 14.060 pesos para no ser pobre, cifra que significó un aumento de 0,7% en el mes y del 18,2% en el año, el más bajo de 2017, según un informe privado.

De acuerdo con la medición de la fundación Fiel, para no ser indigente, un grupo familiar conformado por un matrimonio y dos hijos necesitó un ingreso de al menos 6.141 pesos, registrando un aumento de 0,2% en el mes y del 17,9% en el año.

En noviembre último, el costo de la Canasta Básica Alimentaria de la Ciudad de Buenos Aires por adulto equivalente (CBA) alcanzó 1.988 pesos en tanto que el de la Canasta Básica Total (CBT) ascendió a 4.550.

Si se considera una familia tipo de cuatro miembros, el costo de la CBA para ese hogar se ubicó en noviembre en $6.141 y el de la CBT en $14.060.

En relación a noviembre del año pasado, se requieren $ 2.166 pesos mensuales adicionales para que una familia tipo cubra el costo de canasta de pobreza.

Durante el año pasado, la CBT acumuló un alza superior al 45% y arrancó el 2017 con un ajuste superior al 34%, para ir bajando a lo largo de todos los meses y llegar a la variación del 18,2% de noviembre.

En tanto que la canasta que apenas cubre las necesidades de alimentos experimentó a lo largo de un año unos 898,3 pesos, de acuerdo con la medición de la fundación. El año pasado, esta canasta registró un aumento acumulado del 33,2% y arrancó el 2017 con una variación del 30% para caer al 17,9% de noviembre.

Según la última medición del Indec, una familia necesitó 15.676,56 pesos para adquirir alimentos, indumentaria y pagar los servicios esenciales que componen la Canasta Básica Total (CBT) durante octubre y no caer bajo de la línea de la pobreza. Los ingresos por hogar para superar el umbral de indigencia surgen de multiplicar el costo de la CBA del adulto equivalente por la cantidad de adultos equivalentes que conforman el hogar.