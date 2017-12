Ordenaron prisión para Cristina y dirigentes K

El juez federal Claudio Bonadio procesó con prisión preventiva, pidió el desafuero y embargó por 50 millones de pesos a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, acusada de supuesta “traición a la patria y encubrimiento agravado” del atentado a la Amia. En respuesta, la actual senadora hizo “un llamado a la reacción serena, a responder por la vía política este inédito e increíble desvarío judicial”.

El magistrado porteño procesó y ordenó prisión domiciliaria por los mismos delitos y con el mismo embargo al ex canciller Héctor Timerman, entre otros acusados, en la investigación abierta a raíz de la varias veces rechazada denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman.

El fallo -de 365 páginas- ordena el procesamiento con preventiva del ex secretario de Legal y Técnica de la Nación y ex candidato a vicepresidente Carlos Zannini, de los dirigentes Jorge Khalil, Luis D'Elía y Fernando Esteche, quienes fueron enviados a prisión.

Aunque sin prisión preventiva y por los mismos delitos quedaron procesados también el ex vicecanciller Eduardo Zuain, el ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli, el diputado Andrés Larroque, la ex procuradora del Estado Angelina Abbona y el ex agente de Inteligencia Alan Bogado.

Sobre las detenciones, el fallo indica que “es posible” que Timerman, Khalil, Esteche, D'Elía, Zannini y Cristina Fernández, “atento a sus vínculos, siendo la última nombrada senadora nacional electa, de continuar en libertad podrían entorpecer el accionar judicial”.

Bonadio sostuvo que hubo “una maniobra delictiva que tenía como finalidad normalizar las relaciones con la República Islámica de Irán, a costo de provocar la impunidad de los ciudadanos de nacionalidad iraní”, buscados por el atentado a la Amia del 18 de julio de 1994.

Señala que los ex funcionarios, “abusando” de sus facultades, “traicionaron los intereses nacionales tradicionales e históricos y los de las personas damnificadas por los atentados”.

Para ello elaboraron el Memorandum de Entendimiento con Irán y procuraron ponerlo en marcha “en miras de conseguir la impunidad de los ciudadanos de nacionalidad iraní imputados por el atentado a la sede de la Amia y lograr normalizar las relaciones entre ambos Estados”.

Sobre la ex presidenta, Bonadio remarcó que “impartía personalmente las instrucciones al resto de los imputados y, principalmente, al canciller Héctor Timerman”.

Vale señalar, la investigación se abrió a raíz de la denuncia del fallecido fiscal federal Alberto Nisman.